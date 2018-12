Protesta prenavideña. Cuando no le llueve le llovizna al titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López. A unos días de que se terminaran las tomas de escuelas en Ahome y a tres días de salir de vacaciones escolares por Navidad, los maestros de inglés del Programa Nacional del Inglés (Proni) que no reciben su pago se volvieron a manifestar en Servicios Regionales.

Gloria Islas, vocera de los maestros, dice que no les quedó otra opción a más de 200 maestros de Ahome, El Fuerte y Choix porque ya el 20 de diciembre se van de vacaciones y quieran pagarles hasta enero. ¿Acaso desaparecerá el programa de los “teachers”? A cada rato les queda mal el gobierno estatal con la quincena.



Medidas. Más nervios le entraron a los maestros que tienen la jubilación dinámica en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lo que pasa es que con el recorte presupuestal en el presupuesto federal 2019 se puede tomar la determinación de desaparecer esa jubilación que le hace un boquete a la máxima casa de estudios. Se habla que si no hay recursos, algunas medidas se tienen que tomar y esta puede ser una de ellas. Ya algunos universitarios del norte de Sinaloa no se explican cómo se ha tolerado la jubilación dinámica porque los que están en esta cobran un dineral en la UAS y otra en el IMSS. Sus ingresos son de primer mundo. Dicen que no estaría mal si la institución educativa contara con los recursos suficientes para sostener ese sistema.



El sueldo. Ya le había sacado la vuelta a ese tema, pero el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no pudo hacerlo más. Ante la insistencia de que fijara su posición sobre si se iba a reducirse el sueldo, así como a sus funcionarios, Chapman prácticamente se lavó las manos. Y es que dijo que si hay una instrucción superior lo hará, mientras no. O sea, por voluntad propia no lo hará.

Este acto populista no está en sus planes. Y algunos ya sacaron las cuentas: no lo va a hacer porque su salario no es superior al del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Las opiniones sobre su posición estuvieron parejas. Algunos lo avalan y otros quieren hacerlo quedar mal porque por sí mismo no se baja el sueldo. En los próximos días se sabrá el impacto.



Inconformidad. A los que no los calienta ni el sol son los productores de Ahome que están viendo con decepción la propuesta de presupuesto federal para el 2019 para el campo. Hasta los que votaron a favor del actual presidente Andrés Manuel López Obrador se desilusionaron.

Y es que en el presupuesto no hay asignación de recursos para programas importantes que les dan su aliviane a los productores. Por eso los líderes cenecistas Martín Castro, María Amada Sánchez Solís, María Elena Torres, Guadalupe Pacheco, entre otros, están con toda ella criticando al gobierno lopezobradorista y capitalizando políticamente para el PRI esa situación. Otros le atizan a la olla en el Valle del Carrizo, donde los líderes y productores seguidores de López Obrador y de Morena no hallan dónde meterse ante los reclamos que empezaron a recibir.



Control. Maribel Vega Quintero ya tiene respiro tras despejarse el fantasma de destitución por la inconformidad que produjo su nombramiento como directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, lo que provocó la paralización de la institución por la toma que realizó un grupo de maestros.

El movimiento se levantó por las acciones de fuerza que se empleó para desactivar la protesta. Y ahora sí Vega Quintero está haciendo lo que sabe: relaciones públicas. Ayer estuvo con ella un grupo de gobernadores tradicionales encabezados por Emeterio Torres. Ya algunos le sacaron pluma por dónde va la cosa de su nombramiento.