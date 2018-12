Sin desfiguros. Un verdadero baño de pueblo se dio el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, con el programa de las posadas navideñas en las sindicaturas. Hizo una en cada plazuela, en la que se congregaron adultos y menores. Chapman hizo todo lo posible por presidir estos eventos. Por ejemplo, pese a que tuvo una agenda apretada durante el día, en la que incluyó una reunión de trabajo en Culiacán con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, no dejó de asistir por la noche a la posada navideña de El Carrizo y San Miguel.

Muchos dicen que en estos eventos no hizo desfiguros, no hizo melodramas cuando tomó la palabra. Estuvo centrado, lo que algunos aseguran que cambió la percepción de los pobladores de las sindicaturas sobre su personalidad.

Además de regresar a las sindicaturas, Chapman les aclaró que a partir del 1 de enero se verán resultados de su gobierno, que los tomará en cuenta para las obras a realizar. En noviembre y diciembre se ha ido en cero salvo una o dos obras que ha inaugurado, pero que son de la administración pasada.



Se queda corto. En las primeras de cambio empezó la criba en el Ayuntamiento de Choix. Algunos dicen que al revés, pero consideran que ya es ganancia que haya iniciado. La poda arrancó con José Belén Valdez, asignado en Comunicación Social. No se saben los verdaderos motivos de la salida de quien fuera también fotógrafo del exalcalde de El Fuerte Marco Vinicio Galaviz, pero se habla que con esto el alcalde choicense Omar Gill Santini mandó el mensaje de que quien no dé el ancho se va de su administración. ¿Será?



Invertidos. Con el cambio de gobierno parece que los papeles se invirtieron entre los líderes de los productores en el Valle del Carrizo. Los cenecistas-priistas que en el gobierno de Enrique Peña Nieto ni chistaban, ahora andan más bravos que un león en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador tomando de pretexto el presupuesto al campo para el 2019. Y los que un día tomaban la carretera Internacional o la caseta de peaje de San Miguel en el gobierno de Peña Nieto para que les llegaran los apoyos, ahora ni pío hacen con el presidente López Obrador, pese a la reducción del presupuesto al campo para el próximo año. O dónde se ha visto que Baltazar Hernández, Eulogio Merino, Benjamín Barreras, entre otros, convoquen a alguna manifestación tras conocerse el recurso destinado al campo.



A la vista. La que no se pierde ningún evento oficial del gobierno municipal de Ahome es la regidora Socorro Calderón Guillén. Se muestrea a más no poder. Dicen que hasta saluda dos o tres veces a la misma persona que se topa en el evento, a los que acude ya sea en la ciudad o en las sindicaturas. No cabe duda que aprovecha la coyuntura y plataforma para el 2021, en el que se da por adelantado que va a querer aparecer en las boletas electorales.



Tardío. Con muchos días perdidos, hasta ayer se instaló la Comisión de Asuntos Hidráulicos del Congreso del Estado. La preside Faustino Hernández, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, y en la que aparecen como vocales el mochitense Juan Ramón Torres Navarro y el choicense Gildardo Leyva Ortega. A ver si sirve de algo.