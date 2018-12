Entrón. Dicen que el que se “lució” ayer en la tribuna del Congreso del Estado es el diputado local morenista de Ahome Juan Ramón Torres Navarro. En medio de la discusión que duró una eternidad entre dimes y diretes sobre la intención de los diputados locales priistas, panistas y perredistas que planteaban elevar el impuesto predial urbano, Torres Navarro llevó la voz cantante en desaprobación.

El rechazo de la bancada morenista, dijo, fue por congruencia. Y como son mayoría la postura del diputado ahomense salió adelante en la votación. Con eso los morenistas quedan bien con el pueblo, pero ahora abría que preguntar de dónde van a sacar dinero para llevar obras en las colonias y comunidades para quedar más bien. Se habla que los alcaldes y tesoreros morenistas y no morenistas sólo se empezaron a rascar la cabeza.



Rendición de cuentas. El que sorprendió a propios y extraños es el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, que de la manga se sacó el miniinforme a los ahomenses de sus funcionarios de primer nivel. Tras el evento del inicio del operativo decembrino 2018-2019, Chapman siguió con lo suyo: mandando el mensaje a la sociedad de que está haciendo un gobierno diferente. Así, en el paradero seguro en la caseta de cobro de San Miguel, uno a uno de sus funcionarios dio a conocer el trabajo que han hecho en sus dependencia a 50 días de haber iniciado sus funciones.

A algunos les gustó el ejercicio, pero otros consideraron que fue inoportuno el miniinforme porque no han hecho casi nada, por no decir que nada. Sin embargo, unos más consideraron que lo hecho por Chapman es bueno porque da muestras de rendición de cuentas.

Además, ya los ahomenses se dieron cuenta quiénes están descalificados, como los etiquetó el propio alcalde en días pasados y que lo está orillando a darles las gracias porque no están dando el ancho.



Siguió. Las buenas señales que quiere mandar a los ahomenses el alcalde Guillermo “Billy” Chapman se topan con las acciones que realiza en su contra la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, que se convirtió en la piedra en su zapato. Como prueba que no quiere ninguna conciliación con él es el hecho de que se presentó ante la agente del Ministerio Público para ampliar su acusación en su contra por el delito de amenazas.

Se dice que esa es la respuesta que dio la síndica procuradora a la información que se filtró de su conducta dudosa en el litigio que tiene en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se comprometió su honorabilidad porque hay indicios que mintió en su intento porque le extienda su incapacidad total tras un accidente laboral.

Haya salido o no esa filtración de quienes mueven los hilos en Palacio Municipal, el caso es que la síndica procuradora quiere que a Chapman se le ejercite la acción penal y que se judicialice el asunto. Si todo fuera por su solo pedido, ya a Chapman hasta lo hubieran desaforado.



Reconsideración. En lugar de apaciguarse, la discusión sobre el presupuesto para el campo 2019 subió de tono. Y es que a los cenecistas-priistas no les gustó nada de los argumentos que dan los morenistas para respaldar el presupuesto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso les reviraron que los dirigentes y diputados morenistas en Ahome no conocen ni la pala como para ponerse a hablar del sector agropecuario.

Sin embargo, José Antonio Velarde, secretario de Comercialización del Comité Municipal Campesino número 5, está siendo más prudente, lo que tiene atónitos a varios del sector. Velarde está porque se hable con los diputados federales y senadores morenistas para explicarles la necesidad de una reconsideración, como se hizo con el presupuesto de las universidades. Algunos dicen que no está tan errado en plantear ese camino.