Sin perfil. A la expresidenta del PRI en Ahome, Marivel Castillo, la bajaron de manera sorpresiva del carro de la Revolución. Le dieron las gracias como jefa de Cultura del Cobaes en la zona norte para que entrara ¡Mario Arturo Ruiz Soto!, quien acaba de dejar la dirección del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa en Los Mochis.

Ruiz Soto le habló a todo mundo para que lo reacomodaran. Sin embargo, muchos quedaron atónitos por el puesto al que lo mandaron. Es la comidilla que lo hayan colocado en el área de Cultura del Cobaes porque no da el perfil. A casi todos los priistas, por no decir que a todos, no les cayó nada bien el nombramiento. Es la misma reacción en los diferentes sectores de la sociedad ahomense.

Dicen que fue una mala decisión que hayan cedido a las presiones y reclamos de Ruiz Soto. Y luego andan buscando las causas de las derrotas priistas.



Satanizado. El que está siendo satanizado por los de Morena en Ahome es el diputado local Jesús Palestino Carrera por haber votado a favor del aumento del Impuesto Predial Urbano. Fue el único de este municipio que emitió su aprobación al alza del 3.5 % a ese impuesto, contrario al voto que dieron Juan Ramón Torres Navarro, Cecilia Covarrubias y Rosa Inés López Castro.

Palestino se sumó a los legisladores del PRI, PAN, uno del PRD, uno del PES, uno del PT y el Independiente, José Manuel Valenzuela, por lo que ya le empezaron a retirar la confianza los morenistas. O sea, lo van a aislar bajo el argumento de que está en contra de los intereses del pueblo.

Sin embargo, hay otros que respaldan en su decisión al expresidente de Morena en Ahome que tuvo un voto de conciencia para que los municipios tuvieran recursos con el fin de cumplir las demandas de los ciudadanos.



Palomeados. Se habla que los que salieron fortalecidos tras el acto del miniinforme al que los obligó a rendir el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, fueron el tesorero Jaime Beltrán Armenta y el director de Inspección y Normatividad, Marco Vinicio Contreras Bringas.

Por el trato que les dio Chapman tras escucharlos es claro que no son los “descalificados”, como recientemente mencionó el alcalde de sus funcionarios que se están quedando atrás y a quienes los reconvirtió a que redoblaran el paso porque si no los iba a mandar a sus casas.

No dijo quiénes, pero a como lo expresó ya trae entre ceja y ceja a más de uno. Lo que sí está claro es que se descarta a Beltrán Armenta y Contreras Bringas, quienes se lucieron en sus exposiciones. Como que ya estaban preparados para el miniinforme.



Reelección. Ángel Gómez Salazar, alfil del exalcalde de Ahome Esteban Valenzuela García, tuvo ayer el aval de los delegados del Fondo de Aseguramiento Francisco Fraijo Rochín para su reelección. Y va que vuela para entronizarse en esa organización ejidal, al grado de que ya algunos compas hasta lo mencionan como el “fidelito del Fondo”, en referencia al extinto líder cetemista Fidel Velázquez. Cuando menos se quedó con algo tras la intentona del grupo valenzuelista de hacerlo presidente del PRI en Ahome, pero no se les hizo.



Aclarando amanece. José Belén Valdez anda que no lo calienta ni el sol por el móvil que manejaron de su salida de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Choix. Aclara que no fue porque no dio el ancho, sino que lo corrieron por todo lo contrario: porque sí trabajaba.

Se habla que su salida la operó la secretaria de la comuna, Edith Márquez, para proteger al que los choicenses saben que no trabaja, así como a otros más que están por el mismo estilo. Dicen que en la comuna choicense es un “grillerío”. ¿Y el alcalde Omar Gill Santini? En las nubes.