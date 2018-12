De la patada. El pleito no es nuevo, pero todo hace indicar que ya no tuvo arreglo por la vía diplomática. Así, el presidente del Comité Municipal del Futbol en Ahome, Víctor Contreras, parece que les va a dar la pelea legal al alcalde Guillermo “Billy” Chapman y al director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Felipe Juárez, porque les quieren quitar la administración del estadio Navarro Escoto. Es decir, que esta administración municipal quiere manejar este inmueble, sus pesos y centavos.

La idea de la administración de Chapman, bajo el argumento de que es una observación que tienen que cumplir para estar en la legalidad, es rescatar su propiedad, que también se la abrogan los dirigentes del Comité Municipal del Deporte que hasta abogado traen.

No va a tardar mucho para ver repleto de futbolistas el Palacio Municipal y no precisamente para ir a darle el abrazo de Navidad y Año Nuevo al alcalde.



Todos coludos. ¿Y el estadio Emilio Ibarra Almada porque no lo recuperan si también es propiedad del Ayuntamiento de Ahome?. Esa es la pregunta que muchos se empezaron a hacer tras recrudecerse la pugna por el estadio Navarro Escoto. Muchos creían que iba a haber un entendimiento entre las partes, pero como no lo hubo ya se puso en tela de juicio la política en el deporte de la administración chapmista.

Y es que mientras se van con todo contra el Comité Municipal del Deporte por la administración del estadio Navarro Escoto con el pretexto de la recuperación de los espacios deportivos, ni pío han dicho donde está el verdadero negocio particular: el estadio Emilio Ibarra Almada. Todos coludos o todos rabones porque de otro modo ya algunos piensan que es otro el móvil de la disputa por el Navarro Escoto.



La recta. El coordinador de los regidores priistas en Ahome, Raúl Cota Murillo, no se duerme en sus laureles. Aprovechando la coyuntura de la pelea de los productores por un mejor presupuesto para el campo tras que se le metió la tijera para el 2019, Cota Murillo presentó un punto de acuerdo en la pasada sesión de Cabildo para que se exhortara para que hubiera una reconsideración.

Ese puede ser un llamado a misa, pero muchos interpretaron que lo que verdaderamente quiso el regidor priista es dejar en evidencia a la administración lopezobradorista y morenista que le escatiman el apoyo a los productores. Y de que lo logró, lo logró.



Activismo. Tuvieron que ser oposición para emprender un activismo inusual en las colonias y comunidades ejidales que ahora recorren en el contexto de las fiestas decembrinas. Esos son los priistas de Ahome que han hecho posadas para llevar alegría a los hogares más humildes. No se sabe si les va a dar resultados para el 2021, pero se la están jugando con esa estrategia.

Malo sería que estuvieran cruzados de brazos. Se habla que las que están poniendo la muestra es la líder del subcomité del PRI en el Valle del Carrizo, Mary Zavala, y la exregidora Deysi Ayala, pero en otras sindicaturas andan otras y otros por el mismo estilo.



Desilusión. Por cierto, no todo es miel sobre hojuelas para estos. La llegada de Mario Arturo Ruiz Soto como delegado de Cultura del Cobaes tuvo su repercusión: los desanimó. Y es que ellos se ponen la camiseta para que el PRI se recupere y otros cosechan. Qué negocio.