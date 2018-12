Le fue bien. El que tuvo una buena Navidad fue el exsecretario del Ayuntamiento de Ahome Juan Antonio Garibaldi Hernández. Y es que el secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Álvaro Ruelas Echave, lo nombró director general del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social.

Así, Garibaldi Hernández no se puede quejar del regalo que le dio su “padrino político”. Dicen los que saben que esa posición estuvo superpeleada. Lo que pasa es que ya se están acabando los puestos que quedan para el reacomodo de los que quedaron en la banca desde octubre a la fecha, periodo en que han salido diputados locales, federales, alcaldes, funcionarios municipales y federales.

Sin embargo, con la llegada del exsecretario de la comuna ahomense a la Secretaría de Desarrollo Social se confirma la confianza que el gobernador Quirino Ordaz Coppel tiene en Ruelas Echave.



Instrucción. El que le dio vuelo a la reunión que tuvo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue el delegado de Programas de Desarrollo Integrales del Gobierno Federal en Sinaloa, José Jaime Montes Salas. Estuvo antier con los otros delegados con López Obrador en el salón de Tesorería de Palacio Nacional, quien se las puso fácil o difícil depende de cómo la quieran ver: que sean congruentes, eficientes y objetivos en la aplicación de los recursos de los programas que se van a poner en marcha en los estados.



Designación. Algunos abogados y agentes del ministerio público mochitenses celebraron que Gilberto Higuera Bernal haya sido nombrado fiscal general de Puebla tras que Víctor Antonio Carrancá Bourgent pidiera licencia por motivos personales. Unos lo conocen por el trato que tuvieron con él cuando fue procurador general de Justicia en Sinaloa y otros más cuando tuvo sus tiempos de gloria en la Procuraduría General de la República.

Dicen que uno de sus más allegados en esta ciudad es Eduardo Vega Acuña, exdirector general de Control de Averiguaciones Previas de la PGR cuando Higuera Bernal era el suprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de esa dependencia.



Activismo. Como ya lo había anunciado, el expresidente del Partido Revolucionario Institucional en Ahome Fernando Zapién Rosas puso manos a la obra para estar en la jugada. Tras renunciar al tricolor por motivos que algunos se los validan, pero otros no, Zapién Rosas empezó su activismo social.

Aprovechando la temporada decembrina, el también exdiputado local recorrió algunas comunidades rurales para repartir ropa a sus pobladores para que mitiguen el frío. No faltó quien comentara que esos son sus primeros pasos para el 2021. ¿Será?



De Cabildo. El regidor del Partido Sinaloense en el Cabildo ahomense, Fernando Arce, aclara que él sólo participó en la sesión de Cabildo en la propuesta hecha por el priista Raúl Carrillo de que se aumenten las sanciones de 15 a 30 salarios mínimos a quien tire basura en la vía pública.

Él dice que subir la sanción no arregla nada y tampoco está de acuerdo en que la población señale a los infractores, de ninguna manera, sino que se mande a los sancionados a hacer labor comunitaria, como dar charlas en las escuelas o en las colonias de la importancia de no tirar basura, mantener buena imagen de la ciudad y cuidar el medio ambiente. Para que se vaya creando esa cultura, pues.



Ocupado. El excandidato a la alcaldía de El Fuerte Aureliano Urías se mueve como pez en el agua. Muy pocos saben el cargo que tiene, pero atiende el tema de seguridad para el gobierno federal. O sea, agarró hueso, por lo que ya ni se molestó en andar dándole las contras a la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal. Los que empiezan a saber de la responsabilidad de Urías se sorprendieron porque no tienen antecedentes de él en esa materia.