Más leña al fuego. Como si nadie supiera cómo se manejan esas cosas, la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, ya tiene motivos para irse en contra de los líderes de los indígenas que tienen tomada la institución en la ciudad. El Consejo Universitario de la institución acordó ayer que se les demande penalmente, en una reunión a la que se convocó de urgencia a solicitud de algunos consejeros estudiantiles.

No quisieron espulgar la vía política, lo que les valió una tacha por varios dentro de la institución y más por lo de afuera. Dicen que el argumento que la rectora da a conocer no valida por el momento esa medida así lo puedan hacer. Incluso, con esa medida que tomaron es muy posible que el conflicto se agudice en lugar de apaciguarse.

¿Si dicen los consejeros que están por la legalidad por qué no acordaron junto con los indígenas promover que el Congreso del Estado acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia para que la institución recobre el nombre de Universidad Autónoma Indígena de México y que el rector sea un indígena? A la que menos le conviene eso es a la rectora.



Notoriedad. Para mandar el mensaje de que va a ser una verdadera oposición, de que va a ser de línea dura y alcanzar notoriedad, más esto último, el presidente del Partido Acción Nacional en Ahome, Ariel Aguilar, se estrenó subiéndose a un tema reciclado.

En la primera evaluación que hacen algunos de su planteamiento es que no tuvo el impacto esperado porque fue en un asunto que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, lo planteó hace algunos días: investigar la aplicación de los recursos en la obra de modernización del mercado Independencia.

Pero cuando salió a relucir que el municipio no tiene facultades porque son recursos estatales y el gobernador Quirino Ordaz Coppel ofreció 3 millones de pesos para concluir la obra, el tema quedó sepultado. Aguilar lo quiere exhumar. Para eso le mandó un oficio a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites para que se aboque a eso. O sea, tiró la bolita a otra cancha. El chiste es hacer ruido para acaparar la atención.



Tropiezo. En realidad, no le salió del todo bien al nuevo líder del albiazul en Ahome, Ariel Aguilar. Si creyó que iba a ser todo miel sobre hojuelas su primera conferencia de prensa que realizó, se equivocó. El problema mayor fue cuando le abordaron el caso de la participación de los exalcaldes panistas en una reunión con el alcalde Guillermo “Billy” Chapman para intercambiar experiencias y apoyarlo con consejos para el ejercicio del poder.

Aguilar aprobó lo hecho por los exalcaldes panistas para que le enseñen a Chapman y este aprenda. ¿También lo de las autoliquidaciones? Aguilar no la vio venir y trastabilló.

Los panistas ya no quieren recordar el caso cuando el exalcalde Zenén Xóchihua Enciso y sus funcionarios se autoliquidaron para terminar su periodo. No se sabe de dónde sacó que un tribunal declaró que eso era correcto, pero para su ver era incorrecto políticamente. Lo que sí es que en su momento la Auditoría Superior del Estado declaró ilegal las autoliquidaciones.



Pena ajena. A cualquier otro fuera del Cabildo ahomense le pudiera haber quedado, pero menos a la regidora del Partido del Trabajo en Ahome, Socorro Calderón Guillén. Y es que esta en la sesión de ayer propuso que el Ayuntamiento ya no canalice recursos para las asociaciones civiles. Lo peor fue su argumentación: es que tiene nietos a los que ¡no los puede llevar al museo de la ciudad porque cobran! Para algunos la justificación de quien durante muchos años ha viviendo del erario su propuesta es de risa, de pena ajena. La opinión generalizada es que la regidora petista sólo está siendo utilizada por alguien de la administración municipal.