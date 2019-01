Desangelada. El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, se reunió con los comisariados ejidales encabezados por Martín Castro Cota, presidente del Comité Municipal Campesino número 5. Incluso, estuvo ahí el presidente del Partido Revolucionario Institucional en este municipio, Aldo Prandini.

Dicen que Hernández Álvarez no se fue del todo contento por la convocatoria que hubo, aunque él la disfrazara con ellos de que sí. Eran pocos los comisariados y líderes naturales. Si acaso el líder estatal cenecista estuvo alrededor de una hora en la reunión y se retiró, lo que provocó que otros más hicieran lo mismo. Como que al liderazgo de Castro Cota le falta algo.



Sin fecha. Por cierto, el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Andrés Estrada Orozco, no suelta prenda sobre la convocatoria del plebiscito para la elección de síndicos. Ni siquiera adelanta una posible fecha para esa consulta a los pobladores de la zona rural, lo que les está causando mala espina a algunos que aspiran a participar.

Ya los priistas y panistas están sacando cuentas que lo que quieren es que los afines a esta administración municipal lleguen a un acuerdo para sacar a su gallo en cada una de las siete sindicaturas porque en estos momentos cada quien de ellos quiere participar. No quieren que lleguen divididos, sobre todo en la Higuera de Zaragoza y El Carrizo.



Sin consenso. En suspenso quedó la propuesta del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, sobre la creación de la dirección de Recaudación y Cobranzas porque a como se vio en la sesión de Cabildo no tiene el consenso. Y se le suma otra apertura como la de la Oficina de Apoyo para Personas Desaparecidas. O sea, el aparato burocrático se ensancha más. No va a tardar también la síndica Angelina Valenzuela en presionar para que también se le aprueben las nuevas direcciones que planteó en su dependencia. ¿Para eso quieren cobrar más?



Dicho y hecho. La demanda penal contra los indígenas que tienen tomada la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa solo vino a agudizar el problema. Sin agotar el diálogo que ni siquiera lo vieron como vía de solución, la rectora de la institución María Guadalupe Ibarra Ceceña interpuso el recurso legal “lavándose las manos” en un acuerdo de Consejo Universitario.

Ni siquiera se logró asustar a los indígenas, pero lo que sí se consiguió es que estos ahora su principal demanda que enarbolan es la destitución de Ibarra Ceceña. La reacción a la dureza oficial era lógica, menos para quien o quienes la urdieron.



Entrampado. El que de plano está cerrado en no ir a nuevas elecciones para elegir al gobernador tradicional del ejido 5 de Mayo es Rosario Huicho Valenzuela. Se aferra a que él tiene el acta de triunfo, lo que sí es cierto. Sin embargo, lo que este está pasando por alto a conveniencia es que Juan Ruiz también la tiene a su favor. Lo cierto es que mientras esté entrampado el conflicto los que pierden son ellos mismos porque los apoyos del Gobierno del Estado no le van a llegar ni a uno ni a otro. Y ahí viene Semana Santa.



Agarre. En El Fuerte ya quedó bien claro quiénes van por la presidencia de la Asociación Ganadera. El priismo va por la reelección de Bismark Orduño y los morenistas van con Tiburcio Vega. Son los únicos que se registraron. ¿Y Juan López? Este desistió porque dicen que no vio condiciones para su triunfo. Ante esto, se habla que quiso integrarse a Orduño, pero como pidió el cielo y las estrellas le dieron para atrás. Y se fue con “Bucho” Vega, morenistas los dos. Ya está cantado el tiro.