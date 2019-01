Para amolarla. Por si poco faltara en Ahome, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa ordenó el arresto de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benités por no contestar el oficio sobre el requerimiento de información del drenaje colapsado en la colonia Infonavit Macapule, cuyos vecinos interpusieron un recurso en esa dependencia. El arresto es administrativo. Es por ocho horas que Valenzuela Benités tiene que pasar si bien le va en el Tribunal de Barandilla o si le va mal en las celdas de la Policía Municipal.

Entre los morenistas esto provocó indignación. Quiérase o no, esto agrietara las relaciones entre la síndica procuradora y el alcalde Guillermo “Billy” Chapman cuando ya estaban limando asperezas. Y es que anoche corrió la versión de que el que recibió el oficio fue el director jurídico Jonathan Gutiérrez, pero no se lo pasó a la síndica procuradora. ¿Ya la traen de encargo?.



Rasurado. Se dice que el que nomás se rascó la cabeza cuando se enteró que siempre no fueron asignados los 200 millones de pesos para los drenajes colapsados es el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Guillermo Blake Serrano. No lo podía creer. En realidad es un duro golpe el que no se haya logrado colocar ese dinero en el presupuesto 2019.

¿Y los diputados morenistas Jesús Palestino, Juan Ramón Torres Navarro, Cecilia Covarrubias y Rosa Inés Castro?. A como están las cosas no lograron defender y sacar adelante esos recursos que serían de la mayor importancia para la administración chapmista. Y eso le meterá presión a Blake Serrano que está obligado a resolver ese problema.



Alianza. Lo que ya se había anticipado ocurrió: Ventura Alcalá y José Alfredo García Padilla llegaron a un acuerdo en este proceso de elección para la presidencia de la Asociación Ganadera Local de Ahome. Por una u otra razón, José Alfredo, mejor conocido como “El Yico”, desistió ir por su reelección como presidente de la organización ganadera para unirse a Alcalá. Esta es la apuesta de los ganaderos priistas.

Para algunos la decisión fue acertada porque muchos ya no vieron bien que “El Yico” fuera por su cuarto periodo. Alcalá es menos vulnerable por ser un liderazgo fresco. Se habla que el empecinamiento por volver a ser presidente de la organización le está afectando al otro gallo, Ángel Cota Romero, quien está siendo apoyado por funcionarios de la administración municipal.

Se señala que el secretario de la comuna, Andrés Estrada Orozco, le echa aire a Cota Romero para ganar esa posición. O sea, van a medir fuerzas priistas contra morenistas-petistas.



Estreno. El director general del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social en Sinaloa, Juan Antonio Garibaldi Hernández, se estrenó en el cargo con una reunión a lo grande. Su gente lo menciona en un encuentro con sus homólogos de los estados para integrar la agenda del federalismo y el desarrollo municipal 2019.

Esto se desarrolla en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación. Garibaldi Hernández fue incluido por el secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Álvaro Ruelas Echave, a su equipo de colaboradores poquito después de que había dejado la secretaría del Ayuntamiento de Ahome.



A pulso. En la designación de Deysi Yudith Ayala Valenzuela como nueva directora del Conalep número 1 en Los Mochis no hubo más padrino que el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Dicen que ella se movió en forma directa con Ordaz Coppel, que la ve bien por su espíritu de servicio, humildad y trabajadora. Algunos aseguran que le valió el hecho de que es muy activa en favor del PRI. Sea por lo que sea, se habla que Ayala Valenzuela es garantía de contribuir al desarrollo de la institución que encabeza a nivel estatal Melchor Angulo Castro.