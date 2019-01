Cruento. En una contraofensiva, la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, acudirá hoy al Congreso del Estado para entrevistarse con la coordinadora de los diputados morenistas, Graciela Domínguez, y otros diputados.

La intención es que su caso de violencia política en su contra sea subida a la tribuna. La gota que derramó el vaso de agua fue la orden de arresto por ocho horas que la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en la zona norte le giró en su contra de una actuación que ni vela en el entierro tenía porque, según dice, el director jurídico Jonathan Gutiérrez Palomares fue omiso en notificarle de la solicitud de información que se le pidió sobre el drenaje colapsado en la colonia Infonavit Macapule.

Incluso, Valenzuela Benites asegura que Gutiérrez Palomares está usurpando funciones. La síndica procuradora se apersonó en el Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte para despedir al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya tiene conocimiento de su caso desde que denunció que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman la había amenazado de muerte. No lo saludó, pero dijo que su caso ya lo sabe.



Reacciones. El nombramiento de delegado de Protección Civil en la zona norte de Sinaloa de Omar Mendoza provocó buenas reacciones por su larga trayectoria en las instituciones de emergencia. Cuando se vino el jaloneo por las posiciones en la administración municipal de Ahome encabezada por el alcalde Guillermo “Billy” Chapman, a Mendoza se le ubicó por momentos en la coordinación de Protección Civil en lugar de Sergio Liera. No se sabe qué pasó, pero ese cargo se le cayó. El agraciado fue Salvador Lamphar. Sin embargo, Mendoza no se dio por vencido y al fin logró la posición de delegado de Protección Civil estatal. Lo que algunos temen es que se rodee de gente no bien vista.



Apretar tuercas. Los priistas le están metiendo todos los kilos en apoyo de Bismark Orduño para su reelección en la presidencia de la Asociación Ganadera Local de El Fuerte. Una prueba de ello es que el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, se descolgó al alteño municipio para reunirse con los priistas y sus líderes con el fin de cerrar filas en torno a Orduño, que se la va a jugar en contra de Tiburcio “Bucho” Vega, morenista de pura cepa. La reunión fue en las oficinas del tricolor en El Fuerte, en donde abiertamente se dio línea. Uno de los que platicó largo y tendido con el líder estatal del tricolor fue el exregidor fortense José Luis Lachica, pilar del grupo San Blas.



Movimiento. Los que sin decir agua va fueron los activistas de Chalecos amarillos que tomaron en forma sorpresiva la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán, y la tomaron. Quieren que los cobros a los automovilistas desaparezcan porque esa vía de comunicación debe de estar libre. Elementos policiacos llegaron, dialogaron con ellos para que desalojaran, pero como no les hicieron caso no pasó nada. La toma de la caseta siguió. Ni se asustaron.



Rechazo. La intentona de Luis López de reelegirse como síndico de El Carrizo parece que no le funcionó porque en su propia cara le han dicho que ¡ya no! Incluso, se habla que el muestreo que realiza es con la venia de la administración municipal.