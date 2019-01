Coqueteo. Aunque ausente porque está en Europa, la gente del senador priista Mario Zamora Gastélum quiso que estuviera presente en la gira que realizó por Sinaloa durante tres días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

No se sabe si por consigna o no del senador mochitense, pero el caso es que José Uribe se tomó un video con López Obrador para él. El presidente de la República le mandó el saludo y le expresó que supo que andaba en un Congreso si no hubiera estado con él en el recorrido por la entidad. Y es muy posible que eso hubiera ocurrido porque de un modo u otro los priistas tuvieron un papel protagónico en los escenarios en los que se presentó el presidente. Incluso, algunos dicen que hasta más que los propios morenistas novatos en la materia.

El caso es que Zamora Gastélum contestó por las redes sociales a lo expresado por López Obrador. Ese juego, que algunos lo tomaron como coqueteo político, seguramente lo verá el excandidato presidencial José Antonio Meade, amigo y padrino de Zamora Gastélum.



Con la familia. Los que querían saber el motivo por el cual el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no acudió a los actos en los que estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su gira de tres días por Sinaloa, no tardaron mucho en esperar la respuesta. Y es que ni siquiera estuvo en el Aeropuerto Internacional de Los Mochis, de donde tomó el avión para regresar a la Ciudad de México. Chapman justificó su ausencia por el hecho de que no iba a sacrificar el día de descanso para dedicarlo a su familia por ir a ver al presidente López Obrador. Unos lo justifican y avalan, pero otros no tanto. Lo cierto es que con esto Chapman sigue causando polémica.



Intervención. El coordinador de los Programas Federales Integrales del gobierno federal, José Jaime Montes Salas, pasó por alto la decisión de Chapman de no acudir a la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se metió en ese tema. Sin embargo, recibió la orden de atender el problema que enfrenta el alcalde y la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. Va a tratar de que las partes lleguen a una solución en su conflicto legal y político.

De hecho, va a reunir la información de las partes para remitirlo a la Ciudad de México con el fin de darle el cauce para tomar una decisión. Lo que Montes Salas sí está dejando en claro es que la conducta política y de gobierno de Chapman sí la están observando.



La libró. Dicen que los líderes de las organizaciones de la iniciativa privada en Ahome se quedaron con un buen sabor de boca con Juan Fierro, director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Y es que como invitado especial en la reunión de la Intercamaral Fierro les explicó el trabajo que están haciendo para elevar los niveles de seguridad.

Como muestra de que no están dormidos, el jefe policiaco explicó que ya tiene preparado el operativo para cuidar las cosechas de frijol y papa, cultivos que están a punto de levantarse, lo que se habla que dejó sorprendido hasta al propio presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Vinicio Montiel.



Trapitos. Dicen que a todo galope andan por los pueblos ganaderos los dos aspirantes a la presidencia de la Asociación Ganadera Local de Ahome. Ángel Cota y Ventura Alcalá están llevando la fiesta en paz, pero los seguidores de ambos son los que andan calientes. Sin embargo, el que está siendo crucificado es Ángel Cota, a quien le están sacando algunas cosas cuando ya estuvo en esa posición. En donde sí están más calientes las cosas es en El Fuerte, en donde se están tirando con la cubeta los partidarios de Bismark Orduño y Tiburcio “Bucho” Vega, quienes quieren la dirigencia de la organización allá.