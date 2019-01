En las mismas. Fiel a su estilo y conducta, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se sacó un as bajo la manga para sostener a su director jurídico, Jonathan Gutiérrez Palomares, a quien el Tribunal de Justicia Administrativa le desconoció su poder legal pese a que el Cabildo se lo otorgó, lo que pone en riesgo que los juicios que enfrenta la comuna en esa instancia los pierda porque las demandas no se dan por contestadas.

Cuando algunos creían que era lógico que Chapman reconsideraría su nombramiento y apuntalaría el poder legal a la síndica procuradora Angelina Valenzuela en una sesión de Cabildo, con lo que empedraría el camino de la conciliación con ella, fue todo lo contrario. No piensa cambiar esa situación porque Cabildo lo nombró y además dijo que un juez federal ya le reconoció el poder legal a Gutiérrez Palomares. O sea, sigue con los guantes puestos.



Alzheimer. Los que no piensan igual son algunos regidores que le dieron el poder legal a Jonathan Gutiérrez Palomares, director jurídico de la comuna. Con justificaciones infantiles ahora quieren enmendar la plana.

Por ejemplo, el regidor morenista Héctor Vicente López salió con que le aprobaron el nombramiento y el poder legal a Gutiérrez Palomares propuesto por el alcalde sin conocer las consecuencias jurídicas que le puede ocasionar al Ayuntamiento. Que no conocía el tema. Y eso que Héctor Vicente López es el ¡presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo! No cabe duda que la justificación que puso no pudo ser más desatinada.

La síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites se lo dijo en lo corto y en pleno del Cabildo. Ahora no se acuerda de eso. Lo cierto es que el regidor y otros ya analizan el caso para rectificar y otorgarle el poder legal a la síndica procuradora en Cabildo. Lo raro es que el tema no fue tocado en la sesión de ayer en la que estuvo ausente la síndica procuradora por un permiso que pidió.



Una más. Por si fuera poco, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, le dijo hasta lo que no al director jurídico, Jonathan Gutiérrez Palomares, de quien pidió el cese inmediato al alcalde Guillermo “Billy” Chapman, que no se las va a conceder. Lo que pasa es que Gutiérrez Palomares contestó la demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa en el juicio que se lleva por el comodato que le otorgó el Cabildo a la Fedesin de un terreno.

Para Polo Palafox es un usurpador de funciones. Además, lo acusó de falsario porque contestó en la demanda que no hay tal acuerdo de comodato del Cabildo con su organización cuando existe en el mismo juicio todos los elementos de ello. O sea, todo un caso en el que queda en entredicho el profesionalismo del director jurídico. Por eso y más lo van a demandar penalmente.



A ciegas. No saben ni cómo está la convocatoria para el plebiscito de síndicos en Ahome, pero los regidores ayer la aprobaron en la sesión de Cabildo. Ni viendo atinan. Sólo tienen la fecha que será el 24 de marzo, pero no se saben los requisitos, el procedimiento, porque simple y sencillamente está incompleta. Eso se los dijo el regidor priista Raúl Cota, pero les valió. O sea, la elección para síndicos será cinco meses después de que esta administración asumió el poder. ¿Por qué será?



Presente. Sin pensarla dos veces, José Jaime Montes Salas, coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, sí acudirá a la reunión hoy con los productores del Valle del Carrizo, que exigen un precio de 6 mil pesos a la tonelada de trigo. Era lo menos que se esperaba de él porque los productores están amenazando con tomar la carretera Internacional o la caseta de cobro de San Miguel. Y lo quieren allá a él.