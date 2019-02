Captación. Todo un show montó el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, para dar a conocer que se habían captado 50 millones de pesos por el pago del Impuesto Predial Urbano, algo que calificó de histórico.

Dicen que Chapman actuó con el propósito de tratar de relanzar su imagen golpeada de una u otra manera por el pleito con la síndica procuradora Angelina Valenzuela y con su postura en diferentes temas.

El mensaje principal que quiso mandar es que la mayoría de esos recursos fueron pagados por la clase trabajadora, lo que significa que su liderazgo tiene la confianza de un amplio segmento de los ahomenses. Lo que extrañó es que el mérito se lo dio sólo a su director de Ingresos, Sergio Leyva, pero no a su tesorero Jaime Beltrán. ¿Será cierto que le quitó el manejo del dinero?



Asamblea. En esa misma línea, al alcalde le cayó como anillo al dedo el primer Cabildo Abierto en el campo pesquero El Jitzámuri. Ahí se dio baños de pueblo y puso a consideración de los habitantes de ese lugar lo que querían que se hiciera con el millón de pesos que llevaba para esa comunidad. Los hizo participar.

Tras las demandas que los vecinos hicieron en la asamblea, al final se acordó por decisión de los propios moradores que fueran tres aulas de telebachillerato, lo que se extendió a un millón y medio de pesos la inversión. Era obvio que todo estaba preparado para que a Chapman la gente le aplaudiera y le echara porras. Si no se aprovechaba la recta, es que de plano.



Colocación. El problema es que todo lo ganado en imagen lo pone en riesgo el alcalde Guillemo “Billy” Chapman cuando le tocan temas incómodos. Se enciende de inmediato, como ocurrió allá en El Jitzámuri, cuando los reporteros lo abordaron sobre su proyecto de crear una Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, en la que se cuestiona que va a haber duplicidad de funciones y ampliar el aparato burocrático.

Su molestia hizo que alzara la voz. Eso fue lo de menos, sino que hizo que se delatara con que en campaña había hecho compromisos de recurrir a relaciones personales que le apostaran al desarrollo del municipio. El punto llegó a tal grado que el alcalde dejó a los reporteros con la palabra en la boca: simplemente ya no contestó y se fue.



A correr. El que de plano puso tierra de por medio en El Jitzámuri fue el secretario de la comuna, Andrés Estrada Orozco. Tumbando sillas prácticamente corrió hacia la camioneta para salir huyendo de los reporteros. Hasta el director de Comunicación Social, David Membrila, se interpuso para que no lo alcanzaran. Incluso, jaloneó a una reportera de radio. Qué papelitos. ¿Por qué el secretario le tiene un pavor al tema del plebiscito de síndicos?



Fugaz. Todavía no calentaba la silla, lo mismo que le ha ocurrido en otros puestos, cuando a Jaime Astorga Hernández le llegó la guillotina. Con todo y que es samblaseño como el secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas, Astorga Hernández fue relevado como director del Hospital General de Los Mochis por Sergio Loza Rivera. Se habla que él también pagó los platos rotos de su administrador Ramón Liogon Beltrán, a quien los trabajadores lo acusaron de un sinfín de irregularidades. Este tuvo que hacer sus maletas. Por él entró Guadalupe Cecilia Retes.



A caballo. Si Ángel Cota Romero creía que la iba a agarrar fácil, empujado por la administración municipal petista-morenista-ciudadana, parece que está haciendo mal sus cálculos en la ruta por la presidencia de la Asociación Ganadera de Ahome. Ventura Alcalá, apoyado por los priistas, está haciendo un despliegue inusual para ganarse a los ganaderos. Este recorre a caballo, con otros, los pueblos con aparato de sonido y toda la cosa.