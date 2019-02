De regreso. Quién sabe cómo le hará, pero el fortense Jesús Ramón Soto Vega volvió a la esfera pública en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Brinca de un sexenio a otro. Para ello teje relaciones en forma discreta. Ahora regresó como director de la Unidad de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sinaloa, posición que le tomó protesta este fin de semana el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo, al igual que Paola Gárate, como directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, y Leandro Meyer, como director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.

Jesús Ramón Soto Vega, hijo de Luis Soto Escalante, fundador del agua cebada Pura Vida, en El Fuerte, ya está de regreso en el servicio público. Dicen que se las sabe de todas todas porque ya tiene experiencia en el Poder Judicial y el Ejecutivo.



Ni a quién irle. El conflicto de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa sigue subiendo de tono a tres semanas de la toma de la institución por un grupo de indígenas que piden el regreso del nombre de la Universidad Autónoma Indígena de México y el cese de la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña, que los fustigó cuando el problema no era contra ella.

Es evidente que el grupo de indígenas es mangoneado por líderes de ese sector y gente de la UAIS, como también quedó ayer de manifiesto que en la manifestación de estudiantes que piden les devuelvan las aulas están metidos funcionarios de la institución.

En la protesta en la Vicefiscalía de Justicia uno de estos daba consignas para que los estudiantes las corearan para terminar con un ¡arriba la rectora! Ni a quién irle. Lo que sí es que alguien debe de intervenir para que el problema se resuelva.

De hecho, se está en los límites de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel vaya a la institución, como se los ofreció a los líderes sindicales que lo abordaron en la pasada gira por Ahome.



La vuelta. Buena se la hizo el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, al presidente del Patronato de Bomberos, Tomás Chávez Salomón, y miembros de la directiva al decirles que lo “pasado pasado” con lo de la deuda por la cuota ciudadana para esa institución. Que lo que le quedó debiendo la pasada administración ellos no se lo iban a pagar.

Chapman se comprometió a darles lo correspondiente al mes de enero y para adelante. Chávez Salomón chistó por lo correspondiente a noviembre y diciembre de su administración, pero de todos modos se la hicieron tablas con el argumento de que ya se acabó el año fiscal 2018.

Algunos se preguntan por qué no se los dieron en esos meses. Eso sí, el alcalde sale ahora con que se investiga el motivo por el cuál esos recursos la pasada administración no los entregó a Bomberos.



Y siguió. En cuanto llegó de la Ciudad de México, la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, volvió a sus andadas. El chiste es darle guerra al alcalde Guillermo “Billy” Chapman, que no se queda atrás. Ahora Valenzuela Benites reveló que interpuso un amparo para dejar sin efecto el nombramiento que el Cabildo le dio a Jonathan Gutiérrez como director jurídico de la comuna a propuesta de Chapman y que no fue reconocido por la Sala Regional de Justicia Administrativa.

Sin embargo, como Chapman sostiene a Gutiérrez bajo el argumento de que el juez de distrito lo reconoce porque no le otorgó la suspensión provisional a la síndica, la novela negra sigue a la sentencia definitiva.



Movidos. Se desataron los demonios en las sindicaturas de Ahome en cuanto el Cabildo acordó que el 24 iba a realizarse el plebiscito. Algunos se empezaron a mover aún sin publicarse la convocatoria, que ¡ni los regidores conocen!