Bajo observación. Desde hace días a los dirigentes de los módulos de riego en Ahome se les empezó a ver nerviosos. Algunos productores no sabían el motivo hasta que Ricardo Rodríguez Camarena, jefe del Distrito de Riego 075 de la Comisión Nacional del Agua, anunció que van a realizar auditorías a esas organizaciones hidroagrícolas.

Con razón dos que tres presidentes, tesoreros y gerentes de los módulos de riego andan paniqueados. Al productor que le pongan la mano señala que no se necesita una revisión contable como para saber que las cosas no andan muy bien.

Se habla que los líderes de los módulos ya no podrán maniobrar con las auditorías, como en El Mavari, porque la cosa viene en serio en la nueva política en el campo en la era del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Por apoyos. Por cierto, los que están por ir a la Ciudad de México a ver al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, son los dirigentes de las organizaciones de los productores en Sinaloa, quienes acompañarán al gobernador Quirino Ordaz Coppel.

El subsecretario de Organización de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Gilberto Irazoqui Galaviz, anda en eso. Van para que les definan los precios y apoyos de los granos de este ciclo agrícola. A la par, los productores del Valle del Carrizo ya sacaron los tambores de guerra: tienen emplazado al coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, para que les dé respuesta porque de lo contrario van a las movilizaciones.



Cara nueva. Dicen que el que está teniendo fuerza entre los ganaderos es Ventura Alcalá, que anda a todo lo que da por la presidencia de la Asociación Ganadera de Ahome. El punto clave de su ascendencia entre los productores pecuarios es que no ha fungido en ese cargo como ya lo hizo Ángel Cota Romero, a quien ya le gustó abrevar de esa organización.

Y es que los ganaderos parece que están decididos a ir por caras nuevas y no líderes reciclados como Cota Romero. De hecho, ese fue un factor que midió José Alfredo García Padilla, “El Yico”, que mejor optó por unirse a Ventura Alcalá en lugar de darle la contra a la corriente de ganaderos que aseguran que ya “chole” con que cuando no es este el presidente de la ganadera lo es Ángel Cota Romero.



¿Y a los suyos? Dicen que la justificación que puso el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, para no pagar el adeudo al Patronato de Bomberos no le sale del todo. Hasta causó hilaridad en algunos ahomenses al conocer su argumento.

Le pueden pasar que se escude en que no va a responder por lo de la pasada administración, pero se tropieza con los de los meses de noviembre y diciembre de su administración. Aquí no le cuadra con que ya no se lo pueden reponer porque ya venció el año fiscal 2018. ¿Pero por qué no les dieron esos recursos en esos meses? Lo primero que debería haber hecho Chapman es empezar con los de casa en la investigación que ordenó, pero no para los suyos, sino para los de la anterior administración. ¿Dónde quedaron los recursos de noviembre y diciembre? ¿Dónde los de la pasada administración? Todos coludos o todos rabones.



Calientan motores. Los gallos de los partidos y los grupos por la sindicatura de El Carrizo ya andan cantando. Por ejemplo, todo hace indicar que los priistas van con Andrés García Padilla, quien estuvo en la Japama de esa sindicatura; los morenistas irían con Francisco Leyva Alcaraz, toda vez que Rogelio Rodríguez y Nena Hernández al parecer le dejaron el camino libre, en tanto también se menciona al maestro José Antonio Armenta por el lado de la gente del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Ya hay alboroto.