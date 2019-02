Cambiazo. Dicen que a los diputados locales de Morena en Ahome ya no les queda el discurso aquel de la austeridad. Es más, ya ni mencionan esa palabra porque desde que empezaron a probar las mieles del Congreso del Estado ya hasta les cambió el paso, más a la diputada Cecilia Covarrubias, que ya trae otro semblante.

No se quedan atrás Jesús Palestino Carrera, Juan Ramón Torres Navarro y Rosa Inés López Castro. Se habla que estos legisladores quedaron a todo dar cuando su coordinadora de bancada, junto con los otros de los diferentes partidos, acordaron que ganen un sueldo de 107 mil pesos mensuales, mucho más que el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel. Que de ahí van a agarrar para la labor de gestoría. ¡Si cómo no!



Corte parejo. Hasta el alcalde de Choix, Omar Gill Santini, se sorprende de tantas visitas que ha tenido del secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Álvaro Ruelas Echave. Ayer fue una más en la que el funcionario estatal supervisó obras del colector de aguas negras que están en marcha y abrió el abanico de lo que se va hacer en ese municipio en el presente año. Eso en lo que respecta a su área, pero Gill Santini no se puede quejar del trato que está recibiendo del gobierno estatal porque de otras dependencias también va a tener lo suyo.

Y para que se vea que en la tarea de gobierno no hay distingos de colores, Ruelas Echave también llegó a El Fuerte a lo mismo que Choix. O sea, el secretario de Desarrollo Social en Sinaloa lo mismo está con alcaldes surgidos de Morena que del PRI.



Rogón. El presidente de Coparmex, José Carlos Gaytán, ya ni la amuela. Pese a que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no quiere estar con ellos, con los empresarios en la Intercamaral (con los ricos como les llama), sigue insistiendo en que acepte la invitación de estar con ellos. Como si les hiciera un favor, le agradece que siempre sí los haya tomado en cuenta para participar con propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo, cuando los había desdeñado. No cabe duda que el alcalde ya les tomó la medida. Ayer estuvo con ellos la directora de Planeación e Innovación, Juan Minerva Vázquez.



Pan y circo. El júbilo de Víctor Carrazco, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura en Ahome, por el baile del recuerdo no lo comparten algunos ahomenses. El lado de oropel del evento de fin de semana en el que estuvieron los grupos Los Muecas y Los Freddy’s en la Plazuela 27 de Septiembre, le está saliendo manchas a unos días del baile. Y es que ya algunos están cayendo en cuenta que este gobierno municipal quiere darle espejismo y meter en el ilusionismo al pueblo. Es decir, darle pan y circo.

Otros más severos en sus juicios alegan que con ese baile del recuerdo, que ya lo quieren institucionalizar, lo que pretende Carrazco con el visto bueno del alcalde es remitir al pasado al pueblo para que no se fijen en el presente. Sí, el de las calles destrozadas, drenajes colapsados, etc.



Sin fin. Quienes desfilaron ayer por el ministerio público son los indígenas que tienen tomada la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa para contestar la denuncia penal por despojo que interpuso en su contra la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña. Más bien para hacerse presente porque se reservaron el derecho a declarar. Pero de ahí se fueron de nuevo a la toma. No desisten. En tanto, el Consejo de Cobanaros le da el respaldo a la rectora. El pleito parece no tener fin.



El derroche. Si el priista Bismark Orduño pierde su reelección como presidente de la Asociación Ganadera de El Fuerte es que de plano. Su cierre de campaña en la Cacahuatera confirmó que trae todo un aparato con un derroche nunca antes visto que se antoja va a aplastar a su contrincante Tiburcio “Bucho” Vega.

Con Orduño estuvo gente de la alcaldesa Nubia Ramos y hasta Milton Ayala, del Partido Sinaloense. El derroche va en serio: hasta pollos rifaron en el acto, lo que ya algunos se dan una idea de lo que pasará el domingo, día de las votaciones.