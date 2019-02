Por sus pistolas. Dicen que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se negó a suspender el Foro de Desarrollo Humano en el que van a participar representantes de la comunidad lésbico-gay pese a que todo indica que con los temas violan el Código Familiar de Sinaloa.

No le hizo caso al gobernador Quirino Ordaz Coppel y a lo más que accedió, a petición de Rosy Fuentes, es a no usar las siglas del DIF para ese evento. De hecho, ya en la publicidad le borraron ayer las siglas del DIF.

Chapman y su directora del DIF, Gladys Fabiola Santana, defienden el acto bajo el argumento de que se tienen que abrir a la diversidad de enfoques en el tema sexual de la niñez. Y para rematar, uno que otro adulador interesado en seguir abrevando del presupuesto público, tras bambalinas acusa de persignados a los que se oponen al citado foro.



Silencio. Lo que ni Chapman ni Santana han explicado a sus detractores es por qué si dicen que están por la diversidad, no hay ponentes contrarios a los que invitaron. Y es que se invitaron a cuatro y los cuatro tienen la misma ideología.

Alguno ya les preguntó cómo se llamaba eso, pero todavía está esperando su respuesta. Por si fuera poco, a Chapman, Gladys Fabiola Santana y sus aduladores, el conocido abogado Francisco Páez les recomienda leer el Código Familiar de Sinaloa. Y les aclara que no es persignado.

Por lo pronto, el grupo de Habitantes de Ahome por el Bien Común insistió ayer en la suspensión del foro y la destitución de Gladys Fabiola Santana, lo que evidentemente Chapman no va a otorgar ni una ni otra cosa.

Incluso, aprovechando ayer los reflectores del acto de promulgación de la Constitución Mexicana, en la que fue oradora, la directora de Planeación e Innovación, Juana Minerva Vázquez, aseguró que la intolerancia degrada a la sociedad. Más claro ni el agua. Tiene razón, pero también degrada a quienes están obligados a respetar las leyes desde las instituciones públicas y no lo hacen.



Choque. Todo indica que alguien está meciendo la cuna para que a los indígenas que tienen tomada la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa los desalojen a como sea. Primero fue Librado Bacasegua, presidente del Consejo Supremo de Cobanaros, que chifleteó a los que tienen la toma y sale en defensa de los estudiantes indígenas que no tienen clases en la Unidad Los Mochis.

Ayer se hablaba que un grupo de estos va a desalojar a los manifestantes por la fuerza para retomar las clases ahí. Eso sí, la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña dice que ella no va a detener ninguna acción de estudiantes para retomar la institución. Aclara que ya lo hizo el sábado, pero ahora los estudiantes ya están desesperados y también ella, porque los maestros están recibiendo su sueldo sin trabajar.



Con la gente. Los panistas de Ahome van al reencuentro con la gente. El presidente del PAN, Ariel Aguilar, cayó en el ejido El Refugio, Higuera de Zaragoza, con una brigada médica. Dieron ese servicio y otros con puros panistas, entre ellos el doctor Francisco Salvador López Brito. No les queda de otra ante el bajo nivel de aceptación que tienen entre la sociedad ahomense.



Premio. De la patada cayó entre los morenistas de Ahome la ratificación de Víctor Manuel Gandarilla Carrasco como parte del equipo de delegados del gobierno federal en Sinaloa. Y es que lo consideran un camaleón, a quien se premia desdeñando a quienes se la partieron en el pasado proceso electoral para que ganara López Obrador. Muchos morenistas no entienden por qué sostienen a este y a otros, mientras que a ellos los traen dando vueltas y vueltas para un cargo público.