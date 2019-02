Sin respuesta. Los productores del Valle del Carrizo no dejan de poner el dedo en el renglón metiendo en apuros al coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas. Hace ocho días lo emplazaron para que les diera respuesta a sus demandas que se centraban en el precio del trigo y los apoyos, pero al cumplirse el plazo a Montes Salas no le han vuelto a ver ni el polvo.

Por eso, el presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández Encinas, advirtió del inminente bloqueo de la carretera Internacional o de la toma de la caseta de peaje.

Eso mismo dijeron la semana pasada aunque como llegó con ellos Montes Salas no lo hicieron. Así se la van a llevar, dicen algunos que hasta juran que esas son poses de protagonismos. Ya se verá hoy o mañana.



Golpeteo. Otro que trae de bajada a Montes Salas es el senador priista Mario Zamora Gastélum. No hay día en que no lo chifletee porque no sabe qué es lo que hace, dónde están sus oficinas, quiénes son sus colaboradores, etc. Y el coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa ni se da por enterado. Pero dicen varios que la cosa es tan fácil que si Zamora Gastélum quiere saber algo de Montes que le hable o se reúna con él, o Montes que se comunique con el senador priista y tan tan.



Cobijo. El director general del Conalep en Sinaloa Melchor Angulo Castro tiene nueva inquilina en esa institución. Es nada más y nada menos que la exalcaldesa de Guasave, Diana Armenta. Así, esta sí llegó a esa institución, pero no a la posición del mochitense Angulo Castro sino al área de Planeación. La mayoría de los comentarios fueron desfavorables para Armenta, pero ella ni suda ni se acongoja porque lo que quería era un hueso de lo que fuera.

Más de alguno opina que en realidad lo que quería la exalcaldesa guasavense era que la pusieran a salvo, que la arroparan en el Gobierno estatal porque la alcaldesa Aurelia Leal le está pisando los talones.



El objetivo. Exfuncionarios del exalcalde de El Fuerte Marco Vinicio Galaviz operan la campaña del candidato a dirigir la Asociación Ganadera de ese municipio el morenista Tiburcio “Bucho” Vega, quien le juega las contras al candidato oficial el priista Bismark Orduño, quien va por su reelección. Los más visibles son el exdirector de Pesca Jorge López, mejor conocido como “Santana”, y el exconsejero de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte Enedino Gómez Guerrero.

Pero se habla que atrás de ellos está José María Flores, exsecretario de la comuna con Galaviz y exregidor en el pasado período de la alcaldesa Nubia Ramos. El detalle está en que ninguno de los tres tiene una sola cabeza de ganado, lo que de una u otra forma le ha afectado al morenista.

Por eso algunos dicen que más que ir en contra de Orduño y en favor de Vega, Jorge López, Enedino Gómez y José María Flores van más en contra de la alcaldesa Nubia Ramos. Le quieren infringir una derrota política, pero a como se vieron los cierres de uno y otro parece que no les va a alcanzar. Sin embargo, el domingo se va a esperar el resultado en las urnas porque todo puede pasar.



Abusivos. Dicen que los elementos de la Policía de Vialidad en El Carrizo traen la mano muy pesada con los automovilistas, airados en el nuevo gobierno del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. De abusivos no los bajan. Lo que pasa es que han dejado a pie a varios con todo y familia. Cuentan que los interceptan por nada, les inventan infracciones y ahí mismo les quitan las llaves de la unidad. Si la quieren de regreso tienen que pagar la multa de inmediato. Eso si bien les va.