Sudan frío. Dicen que varios funcionarios, directores de las prepas y escuelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el norte de la entidad sudaron frío cuando supieron que el rector Juan Eulogio Guerra Liera se hizo el antidóping, lo que hizo público en su pasada visita a Los Mochis.

Les causa un pavor con sólo ver la posibilidad que los obliguen a hacerse ese estudio. Algunos universitarios señalaron que Guerra Liera ya los puso en alerta. Lo que debería haber hecho el rector de la UAS era haber llegado de sorpresa en los centros de trabajo para practicarles esa prueba, principalmente a los directores. Por ahí debería haber empezado. ¡Que no!



Registros. Con el discurso de la experiencia, que algunos lo traducen en apetito de poder, Ángel Cota Romero se registró como candidato a la presidencia de la Asociación Ganadera de Ahome. Va de nuevo de esa posición, lo que le ha valido cuestionamientos que le entran por un oído y le salen por el otro. Cota Romero anda cilindreado por el exalcalde de Ahome Esteban Valenzuela, pero respaldado por la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman.

El operador oficial es el secretario, Andrés Estrada, quien está moviendo todas sus piezas para obtener el triunfo. Entre estos están los síndicos que trabajan para Cota Romero.

Sin embargo, este no las tiene todas consigo porque Ventura Alcalá no se queda atrás con el respaldo de la estructura priista, que no se van a dejar arrebatar el liderazgo de esa organización. Así, se antoja de película el resultado de las votaciones el próximo 23 de febrero.



Lo burdo. Todo un enredo se convirtió el plebiscito de síndicos en Ahome en el que cada vez salen más señales de que la actual administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman manipula el proceso. Lo más burdo es que el presidente de la Comisión de Gobernación de Cabildo, Vicente López, ahora sale con que la próxima semana se va a saber si en la convocatoria los actuales síndicos participan o no en la misma. O sea, sí se reeligen o no.

¿Entonces qué convocatoria aprobaron los regidores en la sesión en la que se definió que el plebiscito sería el 24 de marzo? Como siempre ocurre, aprobaron algo que no saben. Con esto, Vicente López queda exhibido porque el día de la sesión de Cabildo dijo que la convocatoria ya estaba lista, que era cuestión de que al día siguiente la pasaran en limpio. Y a eso ya le llovió. Por eso cobra vigencia lo que algunos mal pensados señalan que los síndicos están a prueba con el hecho de que tienen que trabajar en favor de Ángel Cota Romero para el liderazgo de los ganaderos.

Si lo hacen bien les van a abrir la posibilidad de reelegirse con el respaldo de la administración, y si no, para su casa. ¿Ese era el cambio que prometieron?



Ayuda. Al líder de los puesteros, el exregidor priista Guillermo Algándar, le entró un nuevo aire. Formó la Fundación Yacar para trabajar en favor de los sectores más vulnerables. Ya la tiene constituida con deducible de impuestos. Por eso ya se está presentando en las empresas para solicitar el apoyo, incluso ya le entregaron un oficio con todo en regla al alcalde Guillermo “Billy” Chapman.

Como que aquí llega en un mal momento porque este lo que está revisando son los apoyos que se les está entregando a este tipo de organizaciones. Y como Algándar es priista, es posible que ni agua le quieran dar. Sin embargo, por lucha no va a quedar.



Tregua. Los productores del Valle del Carrizo pararon la movilización. Lo que pasa es que el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, les habló para decirle que la tonelada de trigo estará en los 5 mil 790 pesos. El que ni apareció fue José Jaime Montes.