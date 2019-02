Despistado. Una muestra de cómo anda el gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, es la que dio ayer el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Andrés Estrada Orozco, en el acto de abanderamiento de unos deportistas. Dicen que todo fue cuestión de que le tocara el turno de hablar para que la regara, y feo. De pena ajena.

Lo que pasa es que se atascó en su mensaje al no saberse el nombre del director del Instituto Municipal del Deporte de Ahome. Se quedó patinando porque no se lo sabía ante el asombro de deportistas y los que estaban en el evento. No le quedó de otra a Estrada Orozco más que preguntar cómo se llamaba el funcionario. “Ni modo”, dijo el mismo. Felipe Juárez, le gritaron. Dicen que este fue el más apenado. ¿Cómo que el secretario de la comuna no sabe quiénes integran el gabinete? Con razón están cómo están.



Sin críticas. Como ya no hallan la puerta, a la directora de Desarrollo y Medio Ambiente en Ahome, Solángel Sedano Fierro, le tocó hacer una petición a los líderes de los sectores de la sociedad ahomense y a la ciudadanía: que ya hagan propuestas y no sólo se lleven señalando los puros errores de la administración chapmista. Unos y otros, sobre todo los dirigentes de la iniciativa privada, se voltearon a ver.

Con eso se les dio la bienvenida a los asistentes al Foro sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. No se supo si fue un planteamiento a título personal o del gobierno municipal, pero esto es una señal de que se les está acabando la paciencia de tantos señalamientos en contra. El problema es que no dan una.



Notoriedad. Más tardaron en dar a conocer que van a realizar una marcha mañana en apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de paso brindar el respaldo al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, que Lucio Antonio Tarín, Rosalío Valdivia y Luis Rivera en recibir una andana de críticas. Lo menos que les dijeron es que quieren con esa quedadera de bien es que los integren al erario. Incluso, ya hay voces que los censuraron al utilizar a Morena para esa marcha cuando la dirigencia encabezada por José Borunda no tiene nada que ver.



La cartilla. En medio del escándalo por el caso en que la directora del Conalep número 1, Deysi Yudith Ayala, autorizó que un grupo de más de 100 estudiantes salieran de las aulas para acudir a un acto del alcalde ahomense Guillermo “Billy” Chapman, el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, convocó a la primera reunión de directores de esas escuelas en la entidad. El encuentro se llevará a cabo hoy en la capital sinaloense y se habla que ese tema podría estar en la agenda. O sea, es posible que Angulo les vaya a leer la cartilla.



Defensa. Como pocas veces lo ha hecho, la diputada local Roxana Rubio, hija del exalcalde de El Fuerte Eleazar Rubio Ayala, habló en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado con vehemencia. Con la intención de agradar a los dueños de las estancias infantiles, quienes se manifestaron ayer en la sesión, pero además para confrontar las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rubio cuestionó que se le retiren los recursos a esos espacios donde los padres dejan a sus hijos mientras trabajan.

En realidad, la legisladora panista se puso a tono con la postura de la dirigencia de su partido en ese tema. Están forjando una imagen de que López Obrador le retira el apoyo a los niños y padres trabajadores a pesar de que sólo van a cambiar las reglas para que esos apoyos no lleguen directo a las estancias infantiles, sino que se les entregue directamente a los padres de los menores.