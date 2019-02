Circo. Por lo que guste o mande, la que no se fue con la finta con la denuncia que hizo el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de supuestos malos manejos en el pago de 40 millones de pesos de 109 proyectos ejecutivos de obras en la administración del exalcalde Álvaro Ruelas Echave, hoy secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, fue la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites.

Ella está al igual que muchos ahomenses en el sentido de que por la forma en que se hizo es más circo, maroma y teatro. Para empezar, de nueva cuenta se la brincaron, con lo que se violenta el procedimiento, lo que es ya común de esta administración municipal. Es decir, el caso lo remitieron directamente al jefe del Órgano de Control Interno, Pavel Castro. Sin embargo, dicen que Chapman; el director de Obras Públicas, Carlos Julio Fierro, y el director jurídico Jonathan Gutiérrez se precipitaron porque ya salió a relucir que hay un convenio que ellos mismos realizaron con el empresario responsable de la elaboración de los proyectos para solventar las observaciones que le hicieron. Y el plazo para ello no vence. Así, se refuerza la idea de que el caso lo reventaron con más motivación política que otra cosa.



Bloqueo. La postura en este y otros casos tiene sus consecuencias para la síndica procuradora Angelina Valenzuela que se convirtió en una piedra en el zapato del alcalde Guillermo “Billy” Chapman para que no haga lo que le dé la gana. La mayoritearon los regidores de Morena y PT en la pasada sesión de Cabildo para no aprobar la creación de dos nuevas direcciones a su cargo. Los regidores, convertidos en levantadedos, le ponen obstáculos, pero es casi seguro que al alcalde, que quiere abrir más direcciones, sí se las van a aprobar a ciegas así sea para que aterroricen a los ahomenses con el cobro de todo tipo de impuestos y servicios.



Tricolor. Si la denuncia que hizo el alcalde Guillermo “Billy” Chapman sobre los proyectos ejecutivos fue para influir, como dicen muchos, en favor de Ángel Cota Romero en la elección del nuevo presidente de la Asociación Ganadera de Ahome le salió porque este le ganó ayer a Ventura Alcalá, pero aquí ya se está aplicando el dicho de que nadie sabe para quién trabaja. Lo que pasa es que verde en la política se lo comió vivo el exalcalde Esteban Valenzuela. Aunque no tan verde, pero el secretario Andrés Estrada ni se la olió.

En realidad, los priistas jugaron con los dos candidatos y ahí no hubo pierde. Ganara quien ganara la presidencia de la organización ganadera quedaría en un priista. Y así fue. Ángel Cota es priista, lo mismo su padrino, el exalcalde Esteban Valenzuela, que son los ganones y no el alcalde ni su secretario.



Otro más. El otro priista que ganó ayer fue Marte Vega Román en las elecciones para el nuevo presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. No muy holgado, pero con los votos suficientes para dejar atrás en sus aspiraciones a Agustín Peña Rivas. Sí le salió la jugada a Vega Román de dejar la jefatura del Distrito de Riego 075 de la Conagua para buscar esa posición apoyado por los expresidentes de la AARFS Rolando Zubía y Octavio Falomir. Dicen que Peña Rivas fue respaldado por Ramón Osuna, encumbrado en el equipo del secretario de Agricultura federal, Víctor Villalobos. O sea, morenistas a quienes no les dio quedarse con la organización agrícola.



Salida. Cuando ya ni siquiera había presiones para que dejara la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, Aldo Prandini Camarena renunció a esa responsabilidad. Igual Laura Gálvez a la secretaría general. Nada más que a Prandini se la aceptó de inmediato el presidente estatal del tricolor Jesús Valdés, quien dejó pendiente de resolverle a Gálvez.