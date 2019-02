Transgresión. Lo que algunos previeron que iba a pasar con la denuncia que hizo el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, sobre el presunto mal manejo en el pago de 40 millones de pesos por la elaboración de 109 proyectos para obras de vialidad, está ocurriendo. Algunos abogados ya tienen claro que con la mano en la cintura los aludidos y el empresario van a salir limpios porque Chapman; el director de Obras Públicas, Carlos Julio Fierro, y ni se diga el director jurídico Jonathan Gutiérrez violentaron el debido proceso.

Y es que hicieron una presentación pública del caso haciendo juicios de presunto fraude dando a conocer los nombres de los supuestos responsables sin seguir los procedimientos de ley, como lo expuso la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. Es decir, el alcalde y sus funcionarios, entre ellos el director jurídico que tenía la obligación de advertirle las consecuencias legales, la hicieron de juez y parte, conducta que ha sido persistente al grado que los conocedores del derecho la etiquetan como una campaña de linchamiento contra los exfuncionarios municipales.



Bajo lupa. Muchos sacan la conclusión de que lo hecho por el alcalde Guillermo “Billy” Chapman resultó ser puro show. El punto clave en su contra, contrario al efecto que quería de que fuera a su favor, es que existe vigente un convenio con el empresario para que resuelva las observaciones que le hicieron a los proyectos ejecutivos que elaboró. ¿Por qué los acusaron ya de haber incurrido en irregularidades, de que los proyectos son basura, si el convenio aún no vence?

Incluso, no falta quien asegure que al empresario ya no le van a aceptar nada para mandar el mensaje de que los proyectos están mal, con lo que estarían violentado el propio convenio. Lo dicen porque el caso, sin pasar por la síndica procuradora Angelina Valenzuela, ya lo remitieron al responsable del Órgano de Control Interno, Pável Castro, para que inicie el procedimiento administrativo.



Ninguna. La renuncia de Aldo Prandini Camarena como presidente del Partido Revolucionario Institucional de Ahome está siendo asimilada por la base priista. Incluso, en cuanto se dio a conocer esa decisión hubo visos de que los priistas se reanimaron y que lo van a demostrar en el plebiscito para síndicos aunque tienen el tiempo encima. No se sabe si tengan la capacidad de nombrar a uno nuevo que le dé impulso al partido de aquí a ese proceso, pero a la conclusión que llegan no pocos es que cualquiera hará un mejor papel que Prandini. Es más: la caída de este ya era obligada porque no gana ninguna.

Para no ir muy lejos, el mismo sábado perdió dos elecciones. La de la Ganadera y la de los agricultores. Sí. Perdió su gallo Ventura Alcalá frente a Ángel Cota en las elecciones para la Asociación Ganadera y fracasó Agustín Peña Rivas en la de los agricultores. Iba como secretario en la planilla de este. Ya de plano no se podía sostener.



Como en feria. Al que no le fue nada bien fue a Rodrigo Sánchez a quienes los líderes y productores del Valle del Carrizo lo pusieron pagado, como santocristo. Lo mismo le ocurrió al coordinador de Proyectos Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, sin estar ahí. Esto último fue el problema. A Montes Salas lo esperaban en la reunión en la empresa Safinsa para ver los de los precios del trigo y maíz, pero en lugar de asistir envió como representante a Rodrigo Sánchez, que se sepa no tiene ninguna responsabilidad institucional ni sabe del tema. Por eso a este le fue como en feria al igual que Montes Salas.



De nuevo. Dicen que ni la burla perdonan Luis López y Nicanor Bojórquez que renunciaron como síndicos de El Carrizo y de la Central para reelegirse. Para algunos lo mejor que deberían de haber hecho era cobrar hasta marzo.