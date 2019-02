En contra. Más mal que bien, aunque sus aduladores digan lo contrario por conveniencia, le fue al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, al ir el domingo a Choix al Torneo de Pesca en la presa Huites y con su equipo político (VIC) a repartir despensas a la gente de las comunidades de ese alteño municipio.

Como era obvio, los morenistas lo están exhibiendo como “falso”, tomando en cuenta el argumento que puso para no ir a despedir al presidente Andrés Manuel López Obrador al Aeropuerto Internacional de Los Mochis.

El presidente de Morena en Ahome, José Borunda, ya sumó el hecho calculando que no deja bien parado a Chapman para descontarlo por si en un momento dado sorprendió a los principales líderes de Morena en el cónclave del fin de semana en Culiacán. Es más: ubican esa incursión en Choix como el arranque del camino a la gubernatura, pero Borunda y otros, se dice, se encargarán de que no sea por Morena. ¿Será?



Candil de la calle. Lo peor para el alcalde Guillermo “Billy” Chapman viene del lado de la gente, más de aquellos que viven en zonas marginadas en la ciudad y en la zona rural. Lo primero que algunos cuestionan es que cómo anda repartiendo con casi todo su gabinete despensas y otros apoyos en Choix si aquí hay gente necesitada. Y ya le sacan el dicho aquel de que candil de la calle y oscuridad en la casa, entre otros que le quedan muy a tono.

Incluso, hay otro sector de la sociedad que lo cuestionan por qué abandonó el municipio para ir en domingo a un evento oficial del Ayuntamiento de Choix. Se suponía que Chapman el domingo lo dedica exclusivamente a su familia, argumento que usó para no ir con López Obrador. ¿Por qué no se quedó en la ciudad para encabezar el acto oficial del Día de la Bandera? ¿Que no es muy nacionalista y patriota?



Descobijada. Dicen que el exlíder de los cenecistas en el Valle del Carrizo Cecilio Gámez Portillo salió trasquilado al entrarle la soberbia tras el triunfo de Ángel Cota Romero en la elección para presidente de la Asociación Ganadera en Ahome.

En la euforia del gane de este, aunque algunos dudan que él haya incidido sobremanera en ese resultado, Gámez Portillo se fue contra María Amada Sánchez Solís, exlíder de la CNC, del PRI y otros cargos, quien andaba con el otro candidato Ventura Alcalá.

Ella, mujer que no se deja, le sacó sus trapitos al sol a Gámez Portillo. De arranque le contestó que ella no es veleta, es priista en las buenas y en la malas, mientras que él “se mueve como el lomo de la liebre para el chantaje político”. Es más: lo reta a un debate en donde quiera y a la hora que quiera. Si esto fue después del resultado ya se da por cierto lo que ocurrió antes y durante las elecciones.



Apuntada. Lo que ya muchos adelantaron está ocurriendo tras la salida de Aldo Prandini Camarena como presidente del PRI en Ahome. Que algunos que no se han colocado en algún puesto se iban a mover para alcanzar esa posición. La primera que alzó la mano fue la exdiputada local Fernanda Rivera. Está interesada en participar. No es la única, aunque los demás están más prudentes. Lo cierto es que unos y otros tendrán que esperar a que llegue el delegado especial que nombrará el presidente estatal del tricolor, Jesús Valdés, para conducir el proceso de elección del nuevo líder en Ahome.



A la cargada. Ayer priista y hoy con Morena. A la cargada pues. Se trata de Enrique Ruiz, exdirector del Instituto Municipal de la Juventud en Ahome. Deja la CTM por “corrupta” y ahora se va a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, alineada a Morena. Algunos cetemistas y priistas dicen que salen ganando.