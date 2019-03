Albazo. La estrategia de comunicación del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, fracasó para adjudicarse el triunfo del inicio de las obras de drenaje que anunció ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Quisieron hacer caravana con sombrero ajeno. Después del anuncio de Ordaz Coppel de tres colectores en la ciudad, los responsables de comunicación iniciaron una campaña para adjudicarle el logro al gobierno chapmista.

El hecho lo subieron a las redes con imágenes con sólo el logo del Ayuntamiento de Ahome. Eso no resistió la observación que les hicieron de que esas obras eran con recursos estatales y ni se habían tomado la delicadeza de poner el logo del Gobierno del Estado, lo que luego corrigieron. Pero salieron con que las obras son por gestiones del alcalde. Mira pues.



Cabildero. Tras la balconeada de la reunión en un restaurante con el alcalde Guillermo “Billy” Chapman ya salió a relucir que el director de la Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación en el Estado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, participó en otra reunión con él en la que estuvo el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés. Esta fue en la casa del alcalde. Por esto, algunos mencionan que Antelo Esper está jugando el papel de intermediario entre el alcalde y actores políticos oficialistas para llegar acuerdos que beneficien a los ahomenses. Hay otros que aducen que es él que está atrás de Chapman para crear problemas y después aparecer como el salvador, y otros más reforzaron la idea de que se la está jugando para cilindrear al alcalde para la gubernatura y él para la alcaldía. Cada quien saca sus propias conjeturas.



De nivel. El que se encuentra en la Ciudad de México es el secretario de Desarrollo Social de Sinaloa, Álvaro Ruelas Echave. Con la representación del gobernador Quirino Ordaz Coppel, el exalcalde de Ahome anda en lo suyo: participó en la Comisión Ejecutiva de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago). La reunión la presidió la secretaria del Bienestar del gobierno federal, María Luisa Albores. Ven lo de la Agenda México de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas. O sea, Ruelas Echave anda en encuentros de altos vuelos, pero luego se sabrá qué se trajo para Sinaloa en esos temas.



Reclamo. Quien también está en la capital del país es la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, quien habló fuerte en la Comisión de Turismo del Senado de la República. Lo hizo en calidad de coordinadora regional de Pueblos Mágicos del noroeste del país y bajo su propia investidura: presidenta municipal de uno de los Pueblos Mágicos. El reclamo que les hizo fue que no los han tomado en cuenta como se debe en el Programa de Pueblos Mágicos, por lo que les pidió una reconsideración en la política que están asumiendo. Dicen que lo hizo con tono, con firmeza.



Relaciones. Otra que viajó a México es la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña. No se amilana pese a los ataques del que es objeto. Ella participó en el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas en la que se codeó con lo más granado de la clase política gobernante en el país. Se tomó fotos con medio mundo, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, entre otros.

Algunos apuestan doble contra sencillo que les expuso el problema de la toma de la institución, que ya va para el mes y medio. Ni el secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, ha logrado destrabar el conflicto, como lo admitió ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel.