En aprietos. Al coordinador de Protección Civil de Ahome, Salvador Lamphar Rodríguez, se le vino un color y otro cuando de plano no pudo escabullírsele a los reporteros que prácticamente lo atoraron en el Parque Sinaloa para preguntarle sobre el retiro de cartulinas de protesta en los socavones que pusieron ahí las organizaciones civiles que exigen solución a ese problema y juntan firmas para denunciar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador al alcalde ahomense Guillermo “Billy” Chapman.

Salió con que tenían que hacer cambio de señalización en los puntos de drenajes colapsados. ¡Vaya justificación! Lo cierto es que con esa medida se calentó más el terreno: el coordinador de Morena en Ahome, José Borunda, se sumó al movimiento, al igual que el secretario técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Martín López Félix. Ya echaron la rúbrica en la carta a López Obrador.



Interinos. Dicen que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no pudo dejar síndicos interinos a su modo. Cuando menos en donde renunciaron los que estaban. Lo que pasa es que por norma tenían que entrar los suplentes.

Así, ayer en Cabildo tomaron protesta Ramón Francisco Cervantes Flores y Martín Antonio Rivera Aguilar como síndicos interinos de la Central y El Carrizo, respectivamente. Cervantes Flores entró por Nicanor Bojórquez y Rivera Aguilar por Luis Ernesto López. Sin embargo, lo que sí pudo hacer el alcalde es meter operadores para lo que se ofrezca.

Por ejemplo, en El Carrizo ya se da por hecho que Benjamín Barreras va a entrar como secretario de la sindicatura, en lugar de Rivera, que subió a síndico. Se habla que Barreras va a trabajar para el candidato de Palacio Municipal: Francisco Leyva.



Acuerdos. ¿Por qué Gonzalo León Sotelo no renunció a la sindicatura de Higuera de Zaragoza si andaba bien entrado para repetir? Hay varias versiones, pero la más insistente es que lo frenaron para que opere en favor del candidato oficialista.

Ese sería el acuerdo entre el padrino de León Sotelo, el director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, y el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Y esa hipótesis cobra forma más ahora que a los dos se les ha visto juntos. Y depende del resultado será el futuro de León Sotelo.



Respondón. El diputado local de Ahome Jesús Palestino Carrera se puso en su papel para que la coordinadora de los diputados de Morena, Graciela Domínguez, no lo ningunee. Con la queja formal por violencia política en contra de ella ante la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, manda el mensaje de su entereza.

Cuando menos eso dicen sus allegados que a como se ve lo alientan para no claudicar en la queja. Lo que pasa es que a Palestino Carrera lo relegan y el colmo fue que Domínguez lo sacó de una reunión. Con la queja ya los líderes de ese partido en diferentes trincheras no pudieron ocultar la división y el agarre entre unos y otros.



Mal momento. En donde no hay humo blanco aún es en el Partido Revolucionario Institucional en Ahome tras la renuncia como presidente de Aldo Prandini Camarena. Ahí está como encargada Laura Gálvez, pero es como si no lo estuviera porque el activismo prácticamente está paralizado. Por eso, algunos priistas exigen que el presidente estatal del tricolor, Jesús Valdés, nombre pero ya al delegado especial para tratar de recomponer fuerzas y apoyar a los suyos en el plebiscito para síndicos.

Ahora algunos dicen que en muy mal momento dejó el liderazgo Prandini, pero otros le dan las gracias porque si se hubiera quedado ya de antemano se conociera el resultado.