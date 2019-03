Negativos. Sumado al enroque de Ricardo García Limón y Felipe Marco Vinicio Ledezma Serrano como director de Administración de la comuna y de Administración del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, el cese de Jaime Beltrán Armenta como tesorero del Ayuntamiento de Ahome trajo más negativos que positivos para el alcalde Guillermo “Billy” Chapman.

Por el contexto en que lo hizo y las razones que dio, dicen que Chapman no calculó el mensaje que digirió la sociedad ahomense: la inestabilidad en la administración municipal.

La salida de Beltrán Armenta, presidente del grupo de Verdadera Integración Ciudadana, quien impulsó desde un inicio las aspiraciones de Chapman a la alcaldía, se dio en momentos en que maduró la versión del congelamiento de la relación entre ambos y más reciente los señalamientos en contra del ahora exfuncionario de participar en una presunta red de corrupción con la venta de facturas falsas en el pasado para meterle las manos a las arcas de la comuna ahomense, caso que por intervención del senador Mario Zamora Gastélum ya está en manos del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, Chapman niega que la salida de Beltrán sea por este motivo y más bien aseveró que la decisión la tomó por estrategia administrativa.



Contradicciones. La operación política y de comunicación de contención de daños quedó anémica en boca del propio alcalde de Ahome Guillermo “Billy” Chapman y del extesorero Jaime Beltrán Armenta. Esto es por una simple razón: ni ellos mismos se pusieron de acuerdo para que la salida de este tuviera congruencia, la justificación fuera en la misma línea y no hubiera ni una piscacha de que estaban mintiendo.

En forma sorpresiva, Beltrán Armenta se presentó en el nuevo foro para el Plan Municipal de Desarrollo, en donde dijo que su salida fue voluntaria. Sin embargo, en ese mismo evento Chapman confirmó que tomó la decisión de moverlo por estrategia administrativa, lo que echa por tierra lo dicho por Beltrán de que su salida era por voluntad propia. En lo que sí coinciden Chapman y Beltrán es que el movimiento haya sido por los señalamientos de la venta de las facturas falsas que pesan en contra de este último.

Lo destartalado del caso es que en el foro el alcalde le pidió a Beltrán que diera un mininforme de su labor al frente de tesorería. Y todavía Chapman adelanta que al dirigente del grupo VIC lo va a acomodar en otro puesto. Algunos dicen que no tiene pies ni cabeza ¡La Cuarta Transformación en Ahome!



Lo que viene. Ana Ayala es la que quedó como encargada de la Tesorería en lugar de Jaime Beltrán Armenta, pero quedará firme cuando el Cabildo avale ese nombramiento a propuesta del alcalde Guillermo “Billy” Chapman si es que a la vuelta de la esquina no cambia la decisión. Para acabarla de amolar de la contradicción con Beltrán sobre el motivo de su salida, Chapman apuntó que va a llegar nuevo personal a Tesorería que traen el conocimiento para poder manejar con una mayor corrección, pulcritud y precisión administrativa las finanzas de la comuna. Se trata del que va a estar en la Dirección de Recaudación, lo que el alcalde ya da por hecho que los regidores se lo van aprobar. Muchos ya dan por adelantado que los regidores solo van a levantar el dedo. Al alcalde sí le aprueban más burocracia y a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, no. ¡Vaya calidad de regidores!



Mensaje. Le salió contraproducente al alcalde de Ahome traer al analista de tendencias de opinión pública, Hugo Renán González, al Foro de Gobernanza y Gobernabilidad para el Plan Municipal de Desarrollo. Y es que este señaló que Radio Ahome era ilegal, lo que algunos no comparten esa afirmación. ¿O lo trajo a propósito?