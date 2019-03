Decadencia. ¿A dónde el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, va a reubicar a Jaime Beltrán Armenta tras destituirlo como tesorero? Por más vuelta que le buscan, muchos no le encuentra un perfil en los puestos fuera de donde se cuentan los pesos y centavos de la comuna.

La versión que podría entrar como secretario en lugar de Andrés Estrada Orozco está agarrando vuelo, pero apenas Chapman y nadie más lo va a definir con el peso encima de los señalamientos en contra de Beltrán de estar involucrado en la presunta venta de facturas falsas que algunas fueron a parar en el pasado al Ayuntamiento de Ahome, lo que él ha negado de manera contundente.

Si Jaime Beltrán no entra por Estrada Orozco, el grupo Verdadera Integración Ciudadana (VIC) iniciaría su carrera cuesta abajo. Su poder de influencia estaría en decadencia. De hecho, ya lo está porque Chapman le está poniendo oídos solo a su círculo más cercano, entre ellos Enrique Plascencia, jefe de despacho de Presidencia, y Aníbal Pastor Rubio, secretario de Presidencia. Con razón las cosas están como están.



En domingo. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, volvió a ser visto en domingo en un acto público, día que lo dedica a su familia, motivo que puso como justificación para no ir a despedir en el Aeropuerto Internacional de Los Mochis al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su primera gira por Sinaloa.

La semana pasada, el domingo, estuvo en el torneo de pesca en la presa Huites de Choix y repartiendo despensas, agua y otros apoyos a los pobladores de una comunidad choicense, lo que le valió señalamientos en contra aquí y allá también. Ayer, Chapman estuvo en el festejo del Día de la Familia en el Parque Sinaloa, organizado por el DIF de Ahome. Aquí nadie le puede echar en cara que no estuvo con su familia porque ahí convivió con los integrantes de la misma.

De todos modos una parte de los morenistas de Ahome no le perdonan que no haya ido a despedir a López Obrador mucho menos le creen la justificación que dio.



El mérito. No pasaron muchos días para que los líderes del Movimiento por Ahome le disputaran el mérito al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, sobre los proyectos de los tres drenajes sanitarios que vino anunciar el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Luis Felipe Villegas, Guillermo Padilla, entre otros, se adjudican más ese logro.

En su lógica, se apresuraron a sacar adelante esas obras por la presión que están realizando con manifestaciones y la junta de firmas en la que va en el paquete denunciar ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al alcalde ahomense Guillermo “Billy” Chapman, quien se adjudica esas obras “por su gestión” y que sus aduladores lo secundaron sin mayor éxito: los recursos son estatales. Chapman no puso ni un solo peso a pesar de la cantaleta de que ya tienen 113 millones de pesos por el pago del impuesto predial urbano.



Escala. Luis Alfonso Bojórquez escaló en el organigrama del Conalep con el respaldo del director general de la institución, Melchor Angulo Castro. De coordinador ejecutivo del plantel 02 de Los Mochis dio el salto a coordinador regional de la zona norte de Vinculación. Ya hizo su debut este fin de semana en el acto en el que Angulo Castro anunció el encuentro deportivo estudiantil para el 8 de marzo, en el que participarán más de 2 mil estudiantes.



Se sostienen. Los candidatos morenistas a las sindicaturas de Choix ganaron ayer las votaciones. Deysi Rosario Camargo, en Aguacaliente Grande; Juan Miguel Jiménez, en San Javier; Indalecio Bernal, en Baca; Jesús Ramón Robles, en Los Pozos, y José Evaristo Román, en Picachos. O sea, el alcalde Omar Gil presenta buenas cuentas.