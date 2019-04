Compromiso. El gobernador Quirino Ordaz Coppel concentrará los reflectores hoy en esta ciudad al poner en marcha los trabajos de construcción de tres drenajes sanitarios que en febrero pasado anunció con una inversión millonaria y que levantó los ánimos a los habitantes de los sectores beneficiados. Los colectores son el Degollado, Niños Héroes y Zacatecas. Con estos y el que se construye en el fraccionamiento Las Mañanitas se canalizan recursos por el orden de los 120 millones de pesos directamente del gobierno estatal. En aquel entonces, algunos consideraron que se iba a tardar en la ejecución de la obra, pero todo hace indicar que no va a ser así porque hoy dan el banderazo de arranque de esas obras. Eso será a las 11:00 horas en la calle Niños Héroes y Comonfort, en la colonia Anáhuac.



Por fortuna. El secretario de Desarrollo Económico de Ahome, Omar Cabrera, y la directora de Turismo, Drusille Montoya, tomaron aire porque en la tirolesa no hubo ningún incidente en estos días santos tras que el director de Obras, Rael Rivera Castro, declaró en la víspera que esa obra no estaba en condiciones para operar. No se sabe con precisión quién dio la orden para que la tirolesa se abriera al público, aunque muchos suponen quién lo hizo, lo cierto es que se dio el servicio. ¿Estuvieron o no en riesgo los que usaron la tirolesa en la playa de El Maviri?. Una investigación independiente pudiera despejar la incógnita, pero llama mucho la atención la medida que la directora de Turismo reveló: a partir de hoy la tirolesa se cierra hasta nueva orden para que funcione en forma permanente.



Amenazas. Los productores de trigo y los pobladores de El Carrizo podrían empezar a ser un dolor de cabeza para las autoridades federales, estatales y municipales. Por separado, unos y otros dejaron el cartucho montado para concluidas las vacaciones de Semana Santa volver a la carga. Los trigueros van a iniciar las cosechas del rubio cereal en esta semana, por lo que ajustaran para un precio de 6 mil pesos la tonelada, desconociendo los acuerdos al que llegaron los líderes cenecistas Manuel Hernández y Ramón Leyva con el gobierno federal de otorgar un precio inferior a esa cantidad. En esta semana definen las acciones a realizar. Por su parte, los habitantes de El Carrizo esperan una respuesta en esta semana sobre lo que se va a realizar para el desagüe con el fin de evitar una nueva inundación porque de lo contrario tomarán de nuevo la carretera Internacional, lo que ya hicieron antes de las vacaciones de Semana Santa. Son problemas que podrían revivir en un abrir y cerrar de ojos.



Cooptación. El gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, trata de desactivar los problemas en que se ha metido por una razón u otra. Dicen muchos que no está mal si es que no quieren que le aticen más leña. Uno de los casos es el de la agente preventiva Dignora Valdez, a quien le ofrecieron todas las condiciones para lograr la igualdad de género y hasta le dieron juego adicional. Y le están cumpliendo. La pregunta que algunos se hacen es que si con lo que le están dando la agente municipal va a retirar la queja que tiene en la Comisión Estatal de Dere-chos Humanos y en otras instancias por los hechos ya multiconocidos y unos más adicionales. Ya se sabrá.



Programa. Con una nueva salieron los comerciantes para reactivar la economía local. El presidente de la Canaco, Marco Vinicio Ibarra, reveló que tienen en puerta El Buen Puente, algo similar al programa de El Buen Fin. El programa de los comerciantes sería del 30 de abril al 5 de mayo, en el que se supone harían buenas ofertas. Los que se han enterado de El Buen Puente dicen que está bien, pero el problema es que la población no tiene dinero.