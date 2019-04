Puro lucimiento. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no se conformó con presentar el Plan Municipal de Desarrollo al Cabildo para su aprobación, lo que ayer ocurrió, sino que hizo un acto en el auditorio del Instituto Politécnico Nacional para el lucimiento personal y de la directora de Planeación e Innovación Gubernamental, Juana Minerva Vázquez. Y es que por encima del contenido del citado proyecto de gobierno quisieron dar el golpe mediático de que hacen un gobierno austero, transparente, honesto y popular.

Muchos no lo entendieron de otro modo por los participantes a modo y por el anuncio de la directora de Planeación de que le sobraron 500 mil pesos de los gastos para la realización del Plan Municipal de Desarrollo.

Ese dinero ahí lo devolvió en forma simbólica como todo una proeza, a lo que Chapman siguió el guión de que ese dinero se juntará con el millón 500 mil pesos que llevará hoy a El Estero de Juan José Ríos para que la gente decida en qué se va a invertir. Todo por recuperar la confianza perdida de los ciudadanos por tanto escándalo en tan solo seis meses de gobierno.



Engaño. El problema es que tarde o temprano se descubre que el gobierno del alcalde Guillermo “Billy” Chapman cae en su propia trampa, engaño o mentiras. Viene a cuento esto por el juego de palabras y números con el que le salieron al presidente del Patronato Pro Educación, Sebastián Gil Hernández, en la entrega del recurso que por concepto de aportación voluntaria la ciudadanía hace a esa organización en el pago del impuesto predial urbano.

Y es que a Gil Hernández sólo le entregaron 7 millones 100 mil pesos, cuando esperaba más tomando ciertas las afirmaciones del alcalde que presumía una recaudación histórica por el impuesto predial urbano. La última cifra que dio en el acto de arranque de los tres colectores, en la que estuvo el gobernador Quirino Ordaz Coppel, fue de 200 millones de pesos.

Hace un mes Chapman había presumido que llevaban 160 millones de pesos captado por el impuesto predial, por lo que la cantidad que se le entregó al Patronato Pro Educación no corresponde a lo que le tocaba. Le salieron con que esas cantidades no fueron únicamente de ese impuesto sino de otros más. Ni la burla perdonan.



Suman tres. Con la novedad de que no son dos los juicios políticos que se han interpuesto en contra del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en el Congreso del Estado, sino que son tres. El último se hizo con discreción por un ciudadano ahomense que le siguió los pasos a los líderes de ocho organizaciones sociales liderados por Luis Felipe Villegas, exregidor y exgerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, además del presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel.

De hecho, Villegas y su gente no le van a aflojar vara al tema porque se habla que van hoy al Congreso del Estado para “pucharle” al caso. Cuando menos saber si el expediente lo tiene el presidente del Congreso del Estado, Marco César Almaral Rodríguez, en sus manos o si ya lo envió a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, cuyos diputados definirán si procede o no los juicios.



Destrabe. Para coraje de sus detractores, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, recibió otra vez el respaldo del gobernador Quirino Ordaz para cumplirle a los fortenses con obras. Ya se destrabaron los recursos de 3.5 millones de pesos para reanudar los trabajos de adoquinamiento de la calle Ángel Flores y de la pavimentación de concreto hidráulico de la calle Marcolfa Urías, en el sector Infonavit. Esto a unos días de la inauguración de los trabajos del acceso de la carretera a La Galera. De hecho, con esto desmontan la “grilla” de las obras inconclusas en El Fuerte.