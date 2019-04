Uno más. Era cuestión de tiempo para que Juan Bautista saliera de la administración del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Ayer parece que el pronóstico se cumplió. Anoche corrió la versión de que Bautista había renunciado como director de Radio Ahome, posición a la que lo reubicó Chapman tras tenerlo en un inicio como director de Comunicación Social para sustituirlo ahí por David Membrila, que resultó todo un fiasco. Unos hablan de renuncia, pero otros dicen que Bautista corrió con la misma suerte de Jaime Beltrán que fue desechado como tesorero por Chapman. Así, el grupo Verdadera Integración Ciudadana está en peligro de extinción en la administración municipal.



Devolución. No todo fue miel sobre hojuelas para la directora de Planeación e Innovación Gubernamental de Ahome, Juana Minerva Vázquez, tras el acto pomposo de la presentación del Plan Municipal de Desarrollo en el que vendió como su mayor logro el regresar 500 mil pesos que le sobraron de los gastos de su elaboración. La escena que montó le sirvió a muchos, dentro y fuera de los partidos políticos opositores PRI y PAN, para sacarle entre chascarrillo y seriedad que lo que también debería devolver son los recursos que recibió como autoliquidación cuando fue regidora en la administración del panista Zenén Xóchihua Enciso, lo que fue declarado por la Auditoría Superior del Estado como irregular. En ese sentido, dicen que el aura de honestidad que pretendieron colocarse sobre sus cabezas no le pegó a la funcionaria municipal como tampoco al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Que se sepa él no le ha pedido que también devuelva esos recursos. Todo indica que Chapman no quiere revivir ese pasado. Sólo el que le conviene para efectos de justificaciones y notoriedad.



La duda. No son pocos los que están interesados en que se investigue cuánto fue lo que se captó del impuesto predial urbano para determinar con exactitud si se le están regateando los recursos al Patronato Pro Educación en Ahome por concepto de la aportación ciudadana. O más bien dicho si es que hay o no desvío de esos recursos que en el pago de ese impuesto están etiquetados para esa institución, a quien le corresponde el 10%. Con los 7 millones 100 mil pesos que se le entregaron a la institución, el alcalde Guillermo “Billy” Chapman queda en entredicho por las cantidades que había manejado de manera pública, pero que de la noche a la mañana esas cifras se diluyeron en la tesorería que dirige Ana Ayala Leyva. Se habla que el presidente del patronato, Sebastián Gil, no quedó conforme con la justificación que le dieron. ¿No que muy comprometidos con la educación?



A un año. Un grupo amplio de productores de trigo del Valle del Carrizo ya no aguantó más: van a bloquear hoy el acceso de las bodegas de la empresa Multigranos, en Estación Francisco, porque tienen un año sin pagarles la cosecha que les entregaron. Los productores ya van a cosechar de nuevo y todavía no les liquidan la del año pasado. Esto es algo increíble. Cuando menos este grupo de trigueros van directo contra quien se las debe y no afectar a terceros con bloqueo de la carretera Internacional u otras acciones. De hecho, se habla que ya están notificados de la acción a emprender el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, Faustino Hernández, y el subsecretario de Gobierno, Marco Antonio Osuna Moreno.



En problemas. Dicen que el alcalde de Choix, Omar Gill Santini, no les ha aceptado la renuncia a cuando menos cuatro funcionarios que se la han presentado. Y la gente está viendo cosas que no les está gustando de su gobierno. ¿Para eso quería la alcaldía?