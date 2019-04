Dio el paso. Así como otros que se convirtieron en sus adversarios tras ser sus aliados para que ganara la alcaldía, dicen que la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, hará todo lo que esté a su alcance para que se le aplique la ley al alcalde Guillermo “Billy” Chapman en el caso de la denuncia que interpuso en su contra por el delito de amenazas pese a que el mismo fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, autorizó el no ejercicio de la acción penal.

Herida en su orgullo tras que Chapman la humilló en el Cabildo al dar a conocer la resolución del ministerio público, Valenzuela Benites recurrió al juez de control para revertir esa resolución en favor del alcalde.

Era uno de los caminos que la síndica procuradora tenía y que con la postura de confrontación de Chapman pues la orilló a seguirle para adelante en esa misma tesitura. En ese sentido, en este pleito no ha caído el último out y ya se sabrá si se da la máxima de que el que ríe al último ríe mejor. Algunos se frotan las manos para que ya lleguen las audiencias.



Pifia. Vivito y coleando anda el periodista Juan Bautista como director de Radio Ahome tras que algunos festinaban su salida de la administración municipal del alcalde de Ahome, Billy Chapman, una vez que el director de Comunicación Social, David Membrila, primero filtró a sus incondicionales y luego confirmó su renuncia. Así, Membrila y los que hasta proclamaban “Gloria a Dios” por la caída de Bautista se quedaron con las ganas porque Chapman negó ayer que hubiera renunciado por escrito o en forma verbal. Incluso, el director de Radio Ahome se mostró sorprendido por ese trascendido.

Una pifia más de Membrila, quien quedó en evidencia por su proclividad a las intrigas y que quiérase o no le provocó al alcalde un desgaste de imagen auspiciado por quien debería de cuidársela. No es la primera vez porque Membrila dirige la dependencia responsable del escándalo de la niña de Goros, que en lugar de apaciguar el problema lo agudizó atacando a los reporteros. Eso sí, no se le despega ni a sol ni a sombra al alcalde como si su presencia revitalizara la imagen del presidente.



Sin aval. Los diputados locales morenistas de Ahome Juan Ramón Torres Navarro y Jesús Palestino Carrera están siendo cuestionados por no aparecer en los actos públicos, no realizar gestoría en Ahome y mucho menos presentar iniciativas de ley en el Congreso del Estado. Los cuestionamientos se centraron en estos dos tras no estar presentes en el acto de arranque de los trabajos de reconstrucción de los tres colectores sanitarios que puso en marcha el lunes pasado el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Dicen que Torres Navarro y Palestino Carrera no van a los eventos públicos para no avalar al alcalde Manuel Guillermo Chapman. Y los ataques en su contra los reviran con lo que han hecho en el Congreso del Estado.



Resultados. Más tardaron en bloquear el acceso de las bodegas de la empresa Multigranos en Estación Francisco que los productores del Valle del Carrizo en recibir el pago de los apoyos de la producción que le habían entregado desde ¡el año pasado! Bueno, a unos se les pagó completo los que se les debía y a otros una parte y quedó pendiente otra. Dicen que lo que quedó demostrado es que los responsables de la empresa al parecer se habían quedado con el apoyo complementario que ya habían obtenido y que les pertenecía a los productores.

Algo más: que la unidad de los productores y los líderes, entre ellos Pedro Esparza y Jesús Manzánarez, aunado al respaldo del presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, Faustino Hernández, sí les da resultados cuando las acciones van bien encaminadas, fundamentadas y sin vedetismo político.