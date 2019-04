Desaire. El panel que organizó ayer el Congreso del Estado en esta ciudad en la ruta de la formulación de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas estuvo desairado. Prácticamente hubo más diputados y sus auxiliares en la sede de la Universidad Autónoma de Occidente que los que van a ser supuestamente beneficiados con la citada ley. Se habla que los legisladores Juan Ramón Torres Navarro, Rosa Inés López Castro, Gildardo Leyva, entre otros, se apenaron. Nadie supo dar una explicación de la ausencia de los directamente involucrados en el tema, aunque algunos manejaron que fue por falta de convocatoria. Sin embargo, otros dicen que los defensores de derechos humanos y periodistas no acudieron porque es ir a perder el tiempo, que no tienen confianza en que sus aportaciones sean tomadas en cuenta.



Confrontación. Lo que sí es que en ese panel le llovió en su milpita al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Los contados periodistas que acudieron no fueron a hacer propuestas para la iniciativa de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, sino que se centraron en denunciar a Chapman por el trato que les está dando. Ante los diputados locales lo denunciaron por la política de confrontación y de pagarle a “sicarios de la comunicación” para atacar a los medios que cuestionan las conductas y políticas erróneas que está aplicando, por lo que les exigieron actuar. En realidad, le fue como en feria al alcalde. Y los legisladores salieron con que ya emitieron un punto de acuerdo que bien a bien nadie entendió de qué sirvió porque Chapman sigue en las mismas.



Reedición. Una nueva ola de críticas se le dejó venir al alcalde ahomense por una nueva pintura que tiene en su oficina y que se hizo pública en el marco de la celebración del Día del Niño al sentar en su escritorio a una niña que fue presidenta municipal por un día. Se reeditó lo que pasó cuando tenía un cuadro de un niño desnudo sentado en la tasa del baño. Ayer no apareció ese cuadro que sustituyeron por otro en la que aparece otro niño desnudo, lo que fue multicriticado por tiros y troyanos. ¿Y David Membrila, el responsable de la imagen del alcalde? En su mundo. Uno de los inconformes por esa acción es Guillermo Padilla, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia, que señala que eso es una falta de respeto. Además, sostiene que esa oficina no es sala de artes.



Indefendible. Como en otros casos, dicen que la estrategia que siguió el gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, fue errónea para acotar el golpe que les dio el investigador mochitense Miguel Ángel Orduño Torres en referencia al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Y es que en cuanto Orduño Torres acusó que parte del contenido del plan era un plagio, un “copy paste”, Vázquez lo desmintió con más “rollo” que sustancia. Incluso, su defensa la basó en sugerir que el investigador hacía esos señalamientos porque no lo habían contratado para la elaboración del proyecto. La funcionaria hasta filmó un video que subió a las redes sociales. Aunado a esto, la directora del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Solángel Sedano, la respaldó. Obligada o por decisión propia, Vázquez movió al aparato de comunicación oficial para una conferencia de prensa, en la que salió con lo mismo. Ante el argumento de defensa de que los autores de las citas tomadas están al final del documento, le dio pie a Orduño a darles el tiro de gracia: que no están algunos autores de las citas plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo. Un ejemplo es en el apartado de transversalidad, en el que el autor Albert Serra no está mencionado pese a que le recogieron algunas citas.