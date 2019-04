Adelantado. Bajo el pretexto de la reafiliación priista, el subsecretario de Gobierno, Marco Antonio Osuna Moreno, logró ayer su cometido en una reunión de militantes y líderes de ese partido: que algunos, previamente preparados, le dieran su respaldo para su proyecto político del 2021. Uno de tantos fue el síndico de Higuera de Zaragoza, Jesús López. Así, se habla que quedó más que asentado que la reunión fue parte del trabajo que Osuna Moreno trae para lograr la candidatura priista a la alcaldía de Ahome.

Dicen que viniendo de Osuna Moreno se ve mal el acelere porque es el funcionario responsable de que prevalezca la estabilidad política de Sinaloa y no causarle ruido al gobernador Quirino Ordaz Coppel. Nadie le impugna que tiene el derecho de esa aspiración, pero algunos consideran que no son los tiempos ni las formas mucho más por la responsabilidad que tiene. Pero parece que eso se está pasando por alto.



Venganza. Más que por detectar “muchas irregularidades administrativas y financieras” y por “la manipulación política”, muchos consideran que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, rompió por venganza con el Patronato Pro Educación. No conciben que Chapman, quien se autonombra aliado de la educación, haya tomado la decisión de ya no recaudar dinero de la aportación ciudadana para el patronato en el pago del impuesto predial urbano.

El arrebato de Chapman es porque el presidente del Patronato, Sebastián Gil Hernández, cuestionó que sólo le hayan entregado poco más de 7 millones de pesos por ese concepto cuando lo recaudado por el impuesto, revelado por el propio alcalde, deberían de haberle dado poco más del doble de lo que le dieron. A falta de una explicación del regateo del dinero, Chapman les sale con eso, que abran su propia cuenta bancaria y el que quiera de los ciudadanos aportarle que lo haga.

La vendetta contra el Patronato no la supo ocultar Chapman al revelar que algunos están “hablando recio y que estaban en la nómina de administraciones pasadas”. Los ahomenses cada vez se sorprenden más del alcalde.



Al descrédito. El maestro universitario José Manuel Luque Rojas salió en defensa de la directora de Planeación e Innovación Gubernamental de Ahome, Juana Minerva Vázquez, ante el señalamiento de plagio en el Plan Municipal de Desarrollo. Su argumentación se extravió con su remate al señalar que el acusador del plagio Miguel Ángel Orduño Torres pidió que le dieran trabajo en el área de planeación para recibir paga para trabajar en la elaboración del plan. Además, apuntó que Orduño es un distinguido militante del PRI, lo cual lo hace pensar que más que preocupado por combatir el plagio inexistente realmente (nomás reconoce unas citas) está enojado porque no lo contrataron como en años anteriores para el mismo fin. Incluso, Luque Rojas asegura que los medios de comunicación tradicionales se les acabó en la 4T sus contratos abusivos de facturas millonarias para servir de tapaderas. Nadie sabe de dónde sacó que Orduño pidió que le dieran trabajo para recibir paga en la elaboración del plan porque la respuesta de la propia directora de Planeación es distinta a lo que Luque Rojas está planteando. Y asi se puede ir desmontando esa defensa. Todo por la quedadera de bien.



El compromiso. En cuanto se supo que siempre le sostuvieron el compromiso de nombrarlo subgerente de la Japama en El Carrizo a cambio de declinar y trabajar para que ganara la sindicatura Francisco Leyva, las críticas no se hicieron esperar para Luis López. Este dejó la sindicatura, se registró para reelegirse, pero en una conducta que algunos la califican de indigna, no trabajó para él sino para “Pancho” Leyva. Por eso, algunos, como Raúl Izaguirre, impugnan el nombramiento de Luis López en la Japama. Incluso, con esto se acredita que desde Palacio Municipal se metió las manos en el plebiscito. ¿No qué no?