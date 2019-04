Rechazo. Ninguna opinión favorable tuvo entre los ahomenses el alcalde Guillermo “Billy” Chapman, por su decisión de cancelar el cobro de la aportación ciudadana al Patronato Pro Educación en el pago del impuesto predial urbano. Por el contrario, la voz generalizada es de un contundente rechazo a la determinación porque con eso que planteó Chapman de que el patronato abriera su propia cuenta bancaria, prácticamente va a provocar la quiebra de los programas, principalmente el de la entrega de becas a estudiantes.

El patronato tiene 50 años funcionando sin ningún problema hasta que esta administración le escamoteó los recursos que le tocaban, pero en igual de entregárselos completos, Chapman se hizo el enojado anunciando la cancelación del cobro para el Patronato con el argumento de que se detectaron “muchas irregularidades administrativas y financieras”, además de la “manipulación política”. Sin embargo, pasó el fin de semana sin sustentar su acusación pese a que se le preguntó y se quedó cavilando.



Cuestionable. El respaldo que le dieron algunos priistas al subsecretario de Gobierno, Marco Antonio Osuna Moreno, en su proyecto por la alcaldía en el 2021, le provocó más problemas que beneficios. Dentro y fuera del Partido Revolucionario Institucional hay voces que se alzan en el sentido de que si Osuna Moreno anda trabajando en forma abierta por su proyecto político, debe de dejar la responsabilidad pública que ostenta.

Dicen que con lo que pasó el domingo pasado en la reunión de priistas, es muy factible que use su posición institucional de manera facciosa para su beneficio político, lo que es inadmisible porque no abona a las condiciones de igualdad en los procesos electorales que Osuna Moreno los está adelantando en forma innecesaria. El madruguete que dio el también expresidente del PRI en Ahome fue mal visto hasta entre los propios priistas que señalan que esto es producto de que el tricolor está al garete.



Becas. Quienes se oxigenaron por el entusiasmo con el que los trataron fueron el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Melchor Angulo Castro, y el coordinador de Programas Sociales Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas. Y es que presidieron el acto de entrega de becas Benito Juárez, lo que hizo que los estudiantes del Conalep brincaran de alegría. Y cómo no iban a estar de fiesta los estudiantes si la beca es de mil 600 pesos cada dos meses. Hasta vitorearon a los funcionarios. En la tierra adoptiva de Angulo Castro y Montes Salas arrancó la entrega estatal de becas a los estudiantes de la institución.



Choque. Por cierto, el coordinador de Programas Sociales Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, no está conforme con las manifestaciones que están realizando los productores para exigir condiciones aceptables en la comercialización de sus productos. Pues sí, ahora está del otro lado. Es más, cuestiona la lucha de los productores porque están tomando acciones, como el bloqueo de la carretera Internacional, a priori, cuando aún los bodegueros no les cobran los 150 pesos por los servicios, entre otras cosas. Sin embargo, los productores se están poniendo el huarache antes de espinarse.

Ayer, el secretario de Organización de la Liga de Comunidades Agrarias, Gilberto Irazoqui, ofreció una conferencia de prensa para exigir que el gobierno federal les cumpla el compromiso de pago y en una sola emisión los 4 mil 150 pesos la tonelada de maíz. Los papeles se invierten entre priistas y morenistas.



Ausencia. Nadie sabe el motivo por el cual el diputado local Jesús Palestino no acudió a la sesión pasada del Congreso. Su presencia era importante para el quórum en el caso de Lucila Ayala, del Tribunal de Justicia Administrativa. No justificó su falta, como debería hacerlo ante el presidente de la mesa directiva.