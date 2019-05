Al banquillo. Dicen que como balde de agua helada le cayó al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, el citatorio que le envió el juez de control y enjuiciamiento penal para que comparezca a la audiencia sobre la determinación del no ejercicio de la acción penal que resolvió el ministerio público en la denuncia penal por amenazas que interpuso la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. Y es que ella impugnó la decisión del ministerio público.

Con esto se echa abajo lo dicho con bombo y platillo por Chapman de que ya había ganado ese pleito, teniendo sentada a su lado a Valenzuela Benites tras finalizar una sesión de Cabildo. Sin embargo, tan no ha ganado el pleito que lo van a sentar en el banquillo de los acusados el próximo 7 de mayo a las 13:30 horas. El juez de control le pide a Chapman que si va a hacer valer su derecho, que vaya con un abogado. Todo puede pasar.



Sin remedio. Muchos se quedaron asombrados de ver a la directora del Conalep, Deysi Judith Ayala Valenzuela, en el evento en el que el gobernador Quirino Ordaz Coppel inauguró la modernización de la calle Guillermo Prieto, en la llamada Zona 30. En realidad, su presencia en ese acto provocó una escalada de críticas porque fue en horario laboral y a muchos hizo recordar los viejos tiempos priistas.

¿Qué tenía que hacer la directora del Conalep en un acto en el que la obra no tiene nada que ver con su responsabilidad y ni siquiera con el sector educativo? Algunos dicen que esto son imprudencias que para el colmo de males las publicita en las redes sociales, en donde le fue como en feria. Este episodio hizo que muchos recordaran cuando por quedar bien con el alcalde Guillermo Chapman sacó a los alumnos al acto de inicio de los trabajos de reparación del drenaje en el bulevar Zacatecas en horario de clases, sin permiso de los padres de los estudiantes. A no entender.



Incumplidos. Bajita la mano, la diputada local morenista de Ahome Cecilia Covarrubias le pegó un coscorrón a todos los funcionarios del gabinete del gobernador Quirino Ordaz Coppel por no cumplir con una obligación constitucional de rendir ante el Congreso del Estado un informe por escrito del estado que guarda cada una de sus dependencias. Esto lo deben de hacer en cada inicio de un periodo ordinario, pero los funcionarios estatales se hacen los desentendidos. En el inicio del pasado periodo solo un funcionario cumplió con esa responsabilidad y en este ninguno. Y si no lo hacen ¿qué les van hacer?



Indignación. Más tardó el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, en visitar en San Blas en forma exclusiva a Marco Vinicio Vega Ruiz, de quien se jactó que se afilió al tricolor, que algunos en apuntalarlo a la alcaldía fortense. Ya algunos lo ubican como el próximo alcalde, lo que hizo que los “priistas leales” pararan sus orejas y rechazaran esa posibilidad por sus nexos con el exalcalde panista y hoy morenista Eleazar Rubio Ayala, a quien le ha trabajado en elecciones pasadas. Por lo pronto, la indignación está contra “Chuy” Valdés porque vino para estar con Marco Vinicio Vega, lo que no hace con algún priista de base. ¿Entonces para qué los priistas van a trabajar si al final a quienes han trabajado en contra del PRI y sus candidatos, como es el caso de Vega Ruiz, los tratan como unos héroes?



Aire. Se habla que el tesorero de Choix, Everardo Fierro, es el verdadero poder en el alteño municipio. Cualquier decisión, incluso las del propio alcalde Omar Gill, tienen que tener su visto bueno. Es más, trae tanto aire que hace gala del derroche en los juegos de beisbol de Los Mineros que participan en la Liga de Clemente Grijalva. Hasta la banda agarra. ¿Quién la paga? ¿La comuna o el equipo?