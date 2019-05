Calvario. Con el turnamiento que hará hoy el Congreso del Estado a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación de las solicitudes de juicio político en contra del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, empieza el calvario para este. Muchos aseguran que las peticiones de líderes de organizaciones sociales de Ahome tienen su lógica por el pésimo ejercicio del poder que está haciendo Chapman, pero que no les alcanza para configurar los requisitos que se requieren para el juicio político. Sin embargo, los diputados locales de la citada comisión podrían recurrir a la decisión política, sobre todo los tres diputados morenistas, porque el alcalde está siendo un lastre para la imagen de Morena y del Partido del Trabajo que lo llevaron al poder.

Así, la suerte inicial de Chapman está en las manos de los diputados morenistas Horacio Lora, María Victoria Sánchez, Flora Isela Miranda, la priista Gloria Himelda Félix y el perredista Édgar González, que determinarán si procede o no el juicio político.



En la mira. Lo que ya fue de interés de algunos diputados morenistas en el Congreso del Estado es la adquisición de las ambulancias en el que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no se midió en sus aceleres que dejaron al desnudo que la licitación fue mera faramalla porque ya de antemano estaba arreglada para el negociazo. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso estatal, Marco Zazueta, se va a meter en el tema. En cuanto revise que el fallo de la empresa ganadora fue el 30 de abril a las 18:45 horas, haya sido como haya sido, y las unidades ya las cacaraqueaba Chapman pintadas y rotuladas con el logo del Ayuntamiento ¡a las 20:30 horas! en la explanada de Palacio Municipal, se va a dar cuenta que el caso apesta. Es decir, en menos de dos horas de darse el fallo, Chapman ya las tenía en su poder. Para ripley. Y sin firmar el contrato. Dicen que es para quedarse con los ojos cuadrados de la desvergüenza chapmista.



La triquiñuela. La síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, podrá decir misa en descargo de su culpa, pero eso no la despoja de su conducta negligente en el proceso de licitación de la adquisición por arrendamiento de las ambulancias. Ayer, Valenzuela Benites confesó que firmó el dictamen de la licitación, pero que le metieron los papeles para que firmara el fallo sin darse cuenta de ello porque no lo leyeron ya que de buena fe creyó, al igual que los otros regidores del Comité de Adquisiciones, que era el puro dictamen. Lo único que le queda es apelar que si no firman el acta de la sesión del Comité de Adquisiciones la licitación quede invalidada.

¿No le meterían también esta acta? Ya se sabrá si se reivindica al igual que los regidores. Sin embargo, si firmó ella y los regidores “trampeados”, eso no quita lo negro de la licitación. ¿Pues qué tanto apuro tenían de sacar la licitación de esa forma si ya estaba encaminado el fallo con el dictamen? ¿Qué tanto apuro tenía el alcalde en presentar las unidades? La voracidad los desenmascaró.



Sacudida. Las muestras de apoyo por adelantado de Marco Antonio Osuna Moreno para la alcaldía de Ahome y de Dulce María Ruiz Castro para la presidencia del PRI en este municipio provocó jaloneo en el tricolor. Y es que a la gente del director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, no le pareció que el funcionario estatal aproveche el proceso de afiliación partidista para llevar “agua a su molino”.

Pero la gente de Osuna Moreno es lo mismo que le reclaman a Antelo Esper que en una aparente alianza con el alcalde Guillermo “Billy” Chapman quiere también la alcaldía. El destape de Ruiz Castro al PRI de Ahome cayó como bomba a la gente de Fernanda Rivera, que quiere esa posición. Cuando menos con esto los priistas salen de su modorra.