En aprietos. La resolución que dio ayer la jueza de control Julia Palafox no solo puso los pelos de punta al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, sino también metió en un serio apuro a la agente del Ministerio Público Karla Patricia Favela. Dicen que si no se desplomaron al suelo, les faltó poquito cuando ambos escucharon el fallo de la jueza de control en el sentido de revocar la resolución del no ejercicio de la acción penal que emitió Favela en favor de Chapman en la denuncia por amenazas que interpuso en su contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela, quien se inconformó.

Fue evidente el nerviosismo de Favela en la audiencia al grado de que se le dificultaba leer. Ahí salió a relucir las omisiones en el que incurrió en la integración de la carpeta de investigación que sugieren un manejo tramposo para favorecer a Chapman. Y fue por su propia boca. Resulta que Favela hizo referencia a la declaración que rindió un colaborador de la síndica procuradora, pero que ¡no aparece en la carpeta de investigación! O sea, no la integró a la misma. Más claro ni el agua.



Búmeran. Fue tanta la presión que tuvo el alcalde Guillermo “Billy” Chapman en la audiencia citada por la jueza de control Julia Palafox que nunca estuvo en paz por un momento: se sentaba de un modo y otro, se le venía un color y otro, hasta quiso abandonar la sala, nada más que no pudo porque el guardia no le abrió la puerta. La derrota que sufrió ayer en el recurso de inconformidad que interpuso la síndica procuradora Angelina Valenzuela que lo demandó por amenazas puso muy mal de ánimo a Chapman, que tras el fallo les dio un cortón a los reporteros.

Por eso no es bueno cantar victoria antes de tiempo. La reapertura de la carpeta de investigación puede que al final no cambie la resolución, ya que después de subsanar las omisiones la agente del Ministerio Público puede resolver otra vez el no ejercicio de la acción penal, pero el detalle es que ya se pegaron el “quemadón” y ya no tendría credibilidad. ¿Las omisiones y la resolución fue por convicción de la agente del Ministerio Público o por consigna?.



Sin explicación. El alcalde ahomense no tiene sosiego, ya que no se quita la sombra de la sospecha de la licitación amañada de la adquisición por arrendamiento de las ambulancias. Chapman y sus jilguerillos dentro y fuera de su gobierno tratan de posicionar la idea de que la licitación es legal aprovechando la pifia de la síndica procuradora y los regidores del Comité de Adquisiciones que firmaron sin darse cuenta el fallo de la empresa ganadora. Sin embargo, ni Chapman ni la tesorera Ana Ayala Leyva ni sus jilguerillos se refieren al hecho de que cómo es posible que a menos de dos horas de darse el fallo se notificó a la empresa ganadora para que esta tuviera, como lo hizo, las ambulancias pintadas y con el logo de la comuna en la explanada de Palacio Municipal. Y sin la firma del contrato. Ni la despistan.



Camina. Las tres solicitudes de juicio político en contra de Chapman ya están en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en donde se determinará si proceden o no. Sin embargo, la agonía para saber de manera oficial una cosa u otra se prolongará algunos días más en virtud de que los diputados locales se van a ocupar en otros dos temas importantes.