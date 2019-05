Más ruido. Dicen que la preocupación del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, por la denuncia de amenazas que interpuso en su contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites lo llevó a contratar los servicios del abogado penalista Gabriel Regino García, exsubsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Sin embargo, eso no le bastó para evitar la revocación de la resolución del no ejercicio de la acción penal que había emitido la agente del ministerio público en su favor y que obliga a esta a seguir con la carpeta de investigación por las omisiones que se cometió. Muchos empezaron a sacar conjeturas de la contratación de Regino García. Una de ellas es para intimidar a la denunciante y mandar el mensaje de poder para los demás, ya que el exsubsecretario de Seguridad Pública se ha visto envuelto en escándalos de ligas mayores en el país. De hecho, Chapman ayer no quiso hablar con los reporteros sobre el tema y optó por evadirlos con un “sin comentarios”. Hasta eso que tiene derecho a ello y contratar a quien quiera, pero la que hizo en su defensa le metió más ruido a su caso.



De risa. Por cierto, muchos se preguntan si Chapman va a pagar al abogado Gabriel Regino García de su bolsa o del erario para que lo defienda en el caso de la denuncia de amenazas que interpuso en su contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. En particular, algunos abogados aseguran que no cobra cinco centavos. Lo que sí es que Regino García llegó “bravo” al interponer una denuncia penal en contra de Valenzuela por falsedad con el objetivo de obtener posiciones políticas y laborales en la comuna. Más de un abogado soltó la carcajada cuando se enteraron de esto. Consideran la denuncia y su fundamento como infantil, pero de una u otra forma causó intranquilidad en la síndica procuradora por los antecedentes del abogado, pero no llega a doblarla. Le va a seguir para adelante. A lo que otros les llama la atención es el hecho de que Regino García, considerado de “altos vuelos”, ande en litigios de esta naturaleza. Nada se lo impide.



Externos. Tienen que ser diputados locales de otros municipios los que le pongan la muestra a los legisladores de Ahome. Resulta que mientras los diputados Jesús Palestino, Juan Ramón Torres, Cecilia Covarrubias y Rosa Inés López Castro guardan silencio o sirven de tapadera, la diputada María Victoria Sánchez subió a la tribuna para cuestionar la compra de las siete ambulancias y las tres unidades médicas que realizó el gobierno del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Ella sí ve irregularidades en el proceso de licitación, sobre todo por el hecho de que a menos de dos horas del fallo de la empresa ganadora las unidades ya estaban en la explanada de Palacio Municipal debidamente rotuladas. ¿Licitación amañada? Por la forma en que se realizó muchos aseguran que sí, aunque el alcalde apunta que todo fue legal. Y del costo muchos dicen que es a sobreprecio, ya que cada una va a salir a 3.5 millones de pesos, pero con posturas como la del regidor Vicente López Fuentes es para caerse para atrás: el flamante presidente de la Comisión de Gobernación asegura que el gasto está justificado. Que saqueen el erario, pues. ¡Apa regidores!



Impopular. Los escándalos en que se mete un día y otro también ya le pegaron al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. La mayoría de los ahomenses lo rechaza y si hoy hubieran elecciones no votarían por él, según una encuesta de EL DEBATE. Es el desgaste prematuro de Chapman por el destartalado ejercicio de poder que realiza. Faltan dedos de las manos para enumerar las confrontaciones y pifias que ha cometido, lo que por lo pronto lo deja a él en lo personal damnificado, pero que podría más adelante pegarle a Morena y Partido del Trabajo.