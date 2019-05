Embestida. Si los abogados de la ciudad no le ven ninguna viabilidad a la denuncia penal que interpuso en contra de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, acusada de falsear información con el fin de obtener posiciones políticas y laborales, el juicio político que pidió el alcalde Guillermo “Billy” Chapman en su contra en el Congreso del Estado fue motivo hasta de burla. Si ponen en tela de duda que el rosario de escándalos que Chapman ha protagonizado sean suficientes para aplicárselo a él, como lo piden organizaciones sociales que recurrieron a los diputados locales para ello, nadie en su sano juicio le ve futuro a la petición que el alcalde hizo contra la síndica procuradora. Incluso, algunos diputados locales ya sacaron conjeturas que esa acción de Chapman es porque Valenzuela Benites se inconformó de la resolución del Ministerio Público que le dio palo a su denuncia penal por amenazas y que la jueza de control Julia Palafox la haya revocado. Además, no faltó quien dijera que con esos recursos el abogado Gabriel Regino García quiera justificar sus honorarios. ¡Vaya manera!



Testigo. ¿Por qué no estuvo el extesorero Jaime Beltrán Armenta en la comparecencia del alcalde Guillermo “Billy” Chapman ante la jueza de control Julia Palafox como sí lo hizo el exsecretario de la comuna Andrés Estrada Orozco y el exdirector general de Seguridad Pública y hoy secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro? Se habla que Beltrán Armenta rompió con Chapman porque ya se dio cuenta de cómo es en realidad, lo que algunos ya se lo habían hecho saber, pero lo defendía a capa y espada hasta que tomaron el poder institucional con lo que el alcalde empezó a mostrar su verdadera personalidad. Algunos señalan que el extesorero es la clave para que Chapman acabe de hundirse en la reapertura de la carpeta de investigación porque podría rendir su testimonio sobre las amenazas denunciadas por la síndica procuradora. Viendo eso quizás a Beltrán Armenta le van a ofrecer el cielo y las estrellas para que no lo haga, pero solo para salir al paso porque algunos adelantan que cuando ya no les sirva lo van a volver a poner de “patitas en la calle”.



Irregular. Nadie se explica cómo es que el fiscal general del Estado, Juan José Ríos Estavillo, señala que en la carpeta de investigación en contra del alcalde ahomense Guillermo “Billy” Chapman se hizo todo apegado a derecho cuando la ministerio público desapareció la declaración de la carpeta de investigación del testigo de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites y desdeñó el estudio psicológico de esta. Ya algunos sacaron cuentas la magnitud de ese detalle: con ese testimonio y el estudio psicológico de Valenzuela la agente del Ministerio Público estaba obligada a ejercerle la acción penal a Chapman por la imputación de amenazas. Por eso, cuando la agente social anexe la declaración si es que no la tiró al cesto de la basura o le vuelva a tomar su declaración tiene que resolver en sentido contrario de como lo hizo. Ahora muchos ya caen en cuenta el motivo de su nerviosismo en la comparecencia.



Sin avisarle. Por si fuera poco, el alcalde Guillermo “Billy” Chapman abrió otro frente de pelea. Y no es cualquier frente: corrió a Silvina Valenzuela como subdirectora de Asuntos Indígenas, lo que provocó el enojo del sector indígena porque no les respetó esa posición y por la forma en que lo hizo. Dicen que Valenzuela estuvo trabajando y como no le llegó la paga de la quincena le preguntó sobre la misma a Etanislao del Moral, director de Participación Ciudadana, quien le dijo que ya tenía días dada de baja por órdenes del alcalde. Ni le avisaron. Los líderes indígenas desenterraron el hacha de guerra. Según trascendió la que la sustituyó es Karla Ontiveros, gente cercana al exsecretario de la comuna Andrés Estrada.