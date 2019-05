Contra la pared. Dicen que la resolución de la juez de control Julia Palafox podría ser el principio de la caída del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Algunos, sobre todo los abogados, argumentan de que la agente del ministerio público Karla Favela ya no podrá realizar las maniobras que hizo para resolver el no ejercicio de la acción penal en favor de Chapman por el delito de amenazas por el que lo denunció la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites.

Se habla que la “rasurada” de la diligencia de la declaración del testigo de la síndica procuradora en la carpeta de investigación fue para no ejercer la acción penal al alcalde. Y es que si la declaración del testigo la hubiera anexado a la carpeta de investigación y con el estudio psicológico de zozobra de la síndica procuradora es un hecho que estaba obligada a ejercer la acción penal.

Por eso, dicen, Favela le metió serrucho a la carpeta de investigación, pero la juez de control le dio para atrás a su resolución del no ejercicio y le ordenó subsanar un par de observaciones (una de ellas la declaración del testigo) y volviera a resolver.



¿Sin sanción? Por cierto, no se sabe si los órganos internos de la Fiscalía General del Estado van o no a integrar un procedimiento administrativo en contra de la agente del ministerio público Karla Favela por la “rasurada” que le dio a la carpeta de investigación en la que desapareció la declaración del testigo de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. Pero lo más seguro es que no porque ya el fiscal general del Estado, Juan José Ríos Estavillo, asegure que en ese caso se actuó de manera correcta. ¿La no inclusión de la declaración del testigo en la carpeta de investigación es correcta?. Ese testimonio es clave para que resuelva en un sentido u otro.



La pelea. Como prueba de que no se van a quedar con los brazos cruzados, Silvina Valenzuela y los gobernadores tradicionales van a interponer un amparo para revertir dos cosas: la destitución de Valenzuela como subdirectora de Asuntos Indígenas ordenada por el alcalde Guillermo “Billy” Chapman y por no entregarles una partida de recursos de apoyo para los pueblos indígenas, lo que viola la ley. Dicen que a Valenzuela lo que más le duele es la forma en que la quitaron de esa responsabilidad: ni le avisaron. No es a la única. Se habla que a la exdiputada local Ana Menchaca también le llegó el corte.



La razón. Al margen de la rivalidad que tienen desde hace mucho, se habla que el vicepresidente general de la Federación de Abogados de Sinaloa, Carlos Roberto Valle Saracho, dio en el clavo: el presidente nacional de la Concaam, Ricardo Beltrán, defiende con vehemencia a Chapman por consigna del director de Egresos, Noé Molina. Ambos son guasavenses. Ya muchos encontraron la razón de la irrupción de Beltrán Verduzco en Ahome para defender a Chapman. ¿Será gratis?. Lo que sí es que hasta los abogados de la organización que dirige le han reclamado a Beltrán Verduzco su postura en torno a Chapman, pero todo hace indicar que a él le vale, sigue con posturas en su favor.



Influencia. Para que no quede ninguna duda de quién es el que tiene influencia en el Partido Revolucionario Institucional, Mario Zamora Malcampo estuvo con Laura Gálvez, la líder del PRI en Ahome, en el arranque de cursos de inglés a niños ahomenses. Zamora Malcampo, expresidente del tricolor, es papá del senador priista Mario Zamora Gastélum, quien es el “padrino político” de Gálvez. Algunos priistas ya encontraron la clave por la que el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, no ha hecho el cambio en ese partido tras la renuncia de Aldo Prandini como presidente.