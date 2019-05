El prestigio. Con sus allegados, quienes tuvieron ayer el “privilegio” de verlo en su despacho cancelado a los “incómodos”, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se envalentonó. Dicen que despotricó contra sus adversarios que tienen interpuesto el recurso de juicio político en su contra en el Congreso del Estado, los cuales consideró que no tienen fundamento. Seguramente se engalló por la postura de la diputada local priista Gloria Himelda Félix de que las solicitudes de juicio político en su contra no reúnen los requisitos para ese efecto. Esto no es nuevo, pero la incertidumbre está de si al final la decisión la toman los diputados por una motivación política. A sus adversarios los calificó “sin prestigio social ni reconocimiento ciudadano”, lo mismo que dicen de él. El toma y daca en su mero esplendor.



Inoportuno. La primera reacción que tuvieron los que solicitaron el juicio político contra el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, fue de rechazo a la postura de la diputada local priista Gloria Himelda Félix, que asegura que esos recursos no reúnen los requisitos para separarlo del cargo. Le echan en cara que haga ese tipo de declaraciones cuando aún formalmente la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, a la que pertenece, no se ha reunido para analizar los casos. Algunos les dan la razón porque por prudencia política la diputada debe de cuidar las formas, pero otros no, ya que consideran que esta tiene derecho a expresarse. Lo que sí coinciden unos y otros es que Gloria Himelda como que anda extraviada en el tema en el sentido de que señaló que los ciudadanos plantearon mal las solicitudes, ya que lo deberían de haber hecho por la declaración de procedencia para desaforarlo por el caso de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. ¿Que no sabe que esto no le corresponde a los ciudadanos sino al fiscal general de estado?



En su papel. Los regidores opositores no van a dejar el tema de las ambulancias de la “cola” como quisiera el alcalde Guillermo “Billy” Chapman y su tesorera Ana Ayala Leyva. Ayer, los regidores del PRI, Raúl Cota; del PAN, Alfonso Pinto Galicia, y el del PT, Ramón López Félix, revelaron que solicitaron una investigación a la síndica procuradora Angelina Valenzuela que para eso está más puesta que un calcetín, aunque salga raspada porque la “chamaquearon” con la firma del fallo. Pero en la revisión de seguro los va a agarrar en algo por lo burdo de la licitación, ya que más tardó en darse el fallo de la empresa ganadora que el alcalde tener las ambulancias y las unidades médicas en su poder. Este detalle está más que sospechoso, y a lo que ni ellos mismos le encuentran una justificación.



Parejo. Los bodegueros agarraron parejo con eso del cobro a los productores por el concepto de administración y almacenaje. Primero fue a los maiceros con 150 pesos por tonelada y ahora a los trigueros les están cobrando 200 pesos. Los líderes de las organizaciones de los productores que pactaron los acuerdos con el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, se llaman sorprendidos porque eso no estaba contemplado en la minuta. Pues por eso mismo.



Luz verde. Dicen que los líderes y productores de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa tienen el triunfo en la bolsa en su lucha tras prácticamente tomar Palacio de Gobierno. Lo que pasa es que en una reunión, a la que siempre aceptaron, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, les deslizó a los líderes que podrían eliminar la cuota-liga. Sin embargo, la respuesta en firme la tendrán en esta semana.