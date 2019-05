En fuga. Otro papelito hizo el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en su reaparición pública tras su ausencia repentina de casi una semana. No pudo evitar mantenerse oculto en su despacho luego de su regreso de donde andaba. Decidió acudir al evento del Día del Maestro, donde fue abordado por los reporteros y a quienes ignoró. Huyó sin responderles las preguntas. Lo único que alcanzó a decir con desgano es que su ausencia fue por motivos personales, con lo que desmintió a su directora de Planeación e Innovación, Juana Minerva Vázquez, que había declarado que estaba en la Ciudad de México haciendo gestiones. Se tropiezan con sus propias palabras. Ya se había anticipado que Chapman no quería salir a actos públicos para no exponerse a que le preguntaran lo que no quiere que ni se le mencione. Él nomás quiere estar con sus aduladores.



En la nómina. Por cierto, una lista de periodistas que cobran en el Ayuntamiento de Ahome le sirvió a la síndica procuradora Angelina Valenzuela para abrir un procedimiento administrativo porque en ella aparece con una cantidad jugosa mensual la esposa del director de Comunicación Social, David Membrila. Son casi 97 mil pesos al mes con los que aparece Radio Conecta. En conjunto, entre los que están en la lista que circuló profusamente, se “machacan” los casi 900 mil pesos al mes, que a consideración de algunos son tirados a la basura porque esos “espacios noticiosos” no tienen influencia ni en su propia casa. La lista de paga coincide con la postura de esos periodistas que recrean a Chapman como un Dios, pero que de nada le han servido en virtud de que su popularidad está por los suelos. Defienden lo indefendible, pero ellos cobrando, les vale lo demás.



La queja. Los líderes de las organizaciones sociales de Ahome que interpusieron el juicio político en contra del alcalde Guillermo “Billy” Chapman no se la van a pasar a la diputada local priista Gloria Himelda Félix Niebla, que manifestó de manera anticipada que las solicitudes no reúnen los requisitos para ello. Ya preparan la queja ante el Órgano de Control Interno del Congreso del Estado porque Félix Niebla, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, les está violando el debido proceso, amén de su imprudencia política porque ni siquiera se ha reunido la citada comisión para analizar el caso, cuando ella ya está haciendo juicios de manera pública. Algunos ya pararon oreja sobre la postura de Félix Niebla. ¿Recibió línea para arropar a Chapman? ¿Es lo mismo que va a pasar en el caso de la denuncia de amenazas de la síndica procuradora Angelina Valenzuela contra el alcalde? La respuesta es más que obvia, según muchos.



Rebelión. La bancada de regidores del Partido del Trabajo se está agrietando por la postura sumisa de su coordinador Raymundo Simons ante el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Todo hace suponer que lo de la postura de cese de Andrés Estrada como secretario de la comuna fue pura finta. Ya el regidor petista Ramón López Félix pintó su raya porque no puede caminar con sus compañeros, que quieren tapar el sol con un dedo. Su ejemplo puede cundir entre los demás.



Circo. El diputado federal panista Carlos Castaños no se lo esperaba, pero su homólogo morenista de Ahome, Iván Ayala Bobadilla, lo desmintió en el caso de las estancias infantiles. Cuando Castaños hacía su “show” en conocido restaurante de la ciudad, arropado por las responsables de algunas estancias infantiles, Ayala Bobadilla lo desmintió de que ya hayan ganado los juicios de amparo como el panista lo asegura. El morenista precisó que la resolución es provisional y no es para restituir los apoyos.