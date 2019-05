Privilegios. Los aduladores en nómina del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, quedaron “despichaditos” tras la revelación de que tres de los funcionarios municipales hacen negocio con el erario. Se habla que la ambición y voracidad en esta administración llegó a un punto en que los funcionarios ni se mortificaron en cuidarse.

Por ejemplo, uno de ellos, el director de Inversiones, Paúl Corona, ni se midió: se le señala de ser proveedor directo de la comuna, pero también empezó a saquear “el tesoro” municipal en una operación triangulada con uno de sus empleados. De esto quienes están en la lista de “maquilladores” de imagen del alcalde ni ven ni escuchan nada. Es más, le sirven de caja de resonancia al alcalde reproduciendo lo que este dice de las pasadas administraciones para desquitar lo que cobran del erario.

Por eso, el discurso de Chapman de que es atacado por quienes perdieron los privilegios se hizo añicos. Los privilegios se los dio a otros que le metieron mano al erario que es un contento.



Pirata. Aunado a que se le señala de hacer negocio redondo con Radio Conecta, con quien tiene un convenio de casi 100 mil pesos mensuales y en la que aparece una familiar de su esposa, dicen que el director de Comunicación Social, David Membrila, tiene otro problema: la operatividad de esa radio. Los señalamientos de que Radio Conecta es “pirata”, es decir, opera sin permiso, no dejan de circular. A lo más que ha llegado a aclarar Membrila es que no es el dueño, lo que se contrapone a publicaciones que por las redes él a hecho, y que fue director general de esa radio hasta que Chapman lo incluyó en su gabinete. Esa es la nueva historia que estos están escribiendo.



Arrepentidos. Se habla que si el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, está arrepentido de no haber nombrado desde un principio de tesorera a Ana Ayala Leyva, el presidente del grupo Verdadera Integración Ciudadana (VIC), Jaime Beltrán Armenta, tiene ese mismo sentimiento de haberlo apoyado para que ganara las elecciones del año pasado para la alcaldía. Incluso, ya se dice que Beltrán Armenta está queriendo rectificar su error de haber apoyado a Chapman que en cuanto ganó las elecciones y tomó el poder se transformó por completo: que le salió lo autoritario y soberbio.

Por eso, hay versiones de que Beltrán analiza la posibilidad de comparecer en el caso judicial de la síndica procuradora Angelina Valenzuela para “decir la verdad” sobre la presunta amenaza que le endilgó Chapman a esta. A Beltrán no le importa tener consecuencias legales con tal de liberar a los ahomenses del alcalde que él ayudó a entronizar con fatales consecuencias. Y menos le importa que digan que está en contra del alcalde porque este lo cesó.



Inaguantables. Los propietarios de talleres en la ciudad ya no aguantan a los inspectores de Inspección y Normatividad. Cada semana les caen para estirar la mano y no precisamente para saludarlos. Esta administración chapminista está desatada.



De viaje. A la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, se le hizo ir a Europa con gastos pagados del erario. Se encuentra en Roma, Italia, como parte de la delegación de sinaloenses que van al Congreso Mundial “Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales”. Este viaje ya lo habían cacaraqueado mucho como si con esto vayan a resolver los problemas de El Fuerte. Pero la justificación para ese tipo de salidas al extranjero es que van a promover a Sinaloa. En el caso de Ramos que hará lo propio con el Pueblo Mágico-Barranca de Cobre entre los touroperadores italianos.