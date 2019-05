Viajero. No pasó mucho tiempo de que anunció que va a dar a conocer las irregularidades en que incurrieron los priistas y panistas de las administraciones “inmediatas” pasadas, en la que mencionó mansiones, aviones, yates y viajes, cuando el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de nuevo se va de “gira nacional”. Son tres viajes los que se va a echar y que inician hoy. Vuela a la Ciudad de México, de donde no sale con el cuento de que va a realizar las gestiones para bajar recursos de obras. Así se la ha llevado sin que nadie sepa de los resultados de esas viajes, como el que hizo recientemente de 10 días y otros más. Ahora dice que va a gestionar la destrucción del mangle en la desembocadura del dren Juárez para evitar inundaciones, luego iría a la primera cumbre de alcaldes de Norteamérica en Los Cabos, Baja California, y para rematar a Ocosingo, Chiapas, por una invitación que tiene para fortalecer los lazos de ambas ciudades. ¡No te acabes “tesoro” municipal!



Analogía. La inminente resolución sobre sus presuntas responsabilidades en el caso de la aprobación que hicieron de las permutas de las áreas verdes por un terreno con la constructora Mezta provocó que muchos hicieran una analogía de los entonces regidores y los actuales que “no cantan mal las rancheras” para aprobar a “ciegas” lo que les proponga el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. No faltó quien recordara las justificaciones que pusieron algunos regidores del trienio del ahora exalcalde Arturo Duarte en el caso de las permutas, como la panista Irma Cota que salió con que no había leído lo que firmó. De entonces a la fecha los regidores siguen en la misma: de levantadedos. Los actuales regidores, entre ellos Raymundo Simons, Vicente López Fuentes, entre otros, llevan varias en que si alguien los denuncia les va a pasar lo mismo que a los de ese entonces. Todo depende de quién tenga los órganos de decisión institucional.



Interés. Se habla que el caso de los funcionarios de Chapman señalados de ser proveedores del Ayuntamiento levantó el interés en la Auditoría Superior del Estado. Y es que quieren presentar trabajo y ya vieron que se la pusieron por el mero centro para batearla. El único que no ve lo que se le viene encima es el alcalde ahomense, quien ignoró a los empresarios que exigen la separación de esos servidores públicos. ¿Por qué será?



Las cuentas. El regidor del Partido Sinaloense en Ahome, Fernando Arce, ya la cantó: no aprobará la cuenta pública del primer trimestre del año por lo opaco de la licitación de las siete ambulancias y tres unidades médicas. Incluso, ve que la forma en que se va a presentar esa cuenta pública a Cabildo es irregular. Arce está bien puesto para ser una real oposición y apuntalar el proyecto del presidente de ese partido en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, que ayer estuvo en esta ciudad para socializar su interés sobre la elección inmediata de regidores indígenas en los cabildos de Sinaloa. La resistencia está a la vista, como en Ahome, en donde son muy buenos para los discursos de apoyo a los indígenas, pero en los hechos los tratan con la punta del pie. Ahí está el caso de la gobernadora indígena Silvina Valenzuela, a quien Chapman la destituyó como subdirectora de Asuntos Indígenas sin siquiera avisarle.



Activismo. Quienes andan a mil por hora trabajando para el proyecto del exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros es el exjefe de los Servicios Regionales de la SEPyC Sixto Rosas y la exregidora María de Jesús Castro. No son los únicos. Hay otros más que ya tienen la estructura para apuntalar el proyecto de las Redes Sociales Progresistas, en el que todo está ya cocinado para que Vargas Landeros asuma el liderazgo de lo que va directo a partido político, el de Elba Esther Gordillo.