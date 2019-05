Tantito peores. Poco a poco se acrecienta la idea de que los actuales regidores de Ahome salieron igual o peores que los anteriores. De tapaderas y levantadedos no los bajan por su inclinación a no contrariar al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. El hecho de que en la pasada sesión de Cabildo el coordinador de los regidores del Partido del Trabajo, Raymundo Simons, ni ningún otro haya fijado un posicionamiento sobre el caso de las ambulancias o de los tres funcionarios señalados como proveedores de la comuna, indica que están domesticados.

Sin embargo, para Simons el tocar esos temas en Cabildo no tiene importancia. Es más, por ejemplo, en el caso de la licitación de las ambulancias, hasta le perece muy bien que se hayan entregado a menos de ¡dos horas de darse el fallo de la empresa ganadora! Qué fachada de regidor. Eso no es todo. En un principio, el regidor panista Alfonso Pinto cuestionó la licitación de las ambulancias, pero de la noche a la mañana cambió por completo. Ahora asume una actitud de “manso corderito” replegado a las decisiones oficiales, aunque se violente la ley. Incluso, el presidente del PAN, Ariel Aguilar, lo va a ajustar por su nueva cara. ¿Pues que les dan en Cabildo que se les quita lo bravo?



La gira. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, ya inició su “gira nacional” con la percepción encima de los ahomenses de que son viajes de placer o para negocios personales. Solo sus incondicionales le creen que va a hacer gestiones para bajar recursos con el fin de realizar obras. Mucho tiene que ver en esa percepción sus viajes anteriores, pero el que la remató fue su ausencia pasada, que nadie sabía en dónde estaba: la directora de Planeación e Innovación Gubernamental, Juana Minerva Vázquez, reveló que estaba en la Ciudad de México haciendo gestiones para obras, pero cuando Chapman regresó “de donde andaba” no quiso hablar y solo deslizó que fue por asuntos personales. Ahora, antes de irse a México, Chapman dejó el mensaje que no eran viajes de placer a los que iba, lo que muy pocos le creen, aunque vaya a lo que dice. Su ida a Ocosingo, Chiapas, fue el acabose, cuestionan algunos. Eso sí, critica los viajes de los del pasado.



¿Ofensa? La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, viajó a Italia a un encuentro internacional con temas de gobiernos locales. El pretexto es promover a El Fuerte como destino turístico. El viaje le provocó críticas que las debería de haber asumido como normales, pero se enganchó en forma desafortunada: llamó a El Fuerte como un pueblo bicicletero. Además, cuestionó a los exalcaldes de no tener visión de futuro, creyendo que ir a Europa va a elevar a El Fuerte de “pueblo bicicletero” a un pueblo de primer mundo. Ya hasta el exalcalde panista Víctor Manuel Sarmiento le reviró de una forma tal que la dejó mal parada. Para empezar, le dijo que en su caso sí tuvo una visión de futuro al lograr que El Fuerte fuera declarado Pueblo Mágico y que en parte por esa condición ella está de “turista” en Europa. Y así por el estilo. Se la acabó. Hasta eso que en forma diplomática.



El aumento. El gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Guillermo Blake Serrano, empezó su periplo por sembrar la necesidad de aumentar la tarifa del servicio. Algunos no le encontraban sentido a su campaña de medios para posicionar esa idea. Sin embargo, el presidente de Canacintra, Eury Valle, ya la deslizó: la deuda de la paramunicipal en esta administración se incrementó más de 15 millones de pesos. Y les echó en cara ayer que su discurso de austeridad es solo en el papel porque en los hechos no se ve. Y a como están las cosas, a Blake Serrano no se le ocurre otra cosa mejor que tratar de incrementar las tarifas. Qué fácil.