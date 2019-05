Sobre fuego. En medio de sus posiciones contradictorias, el regidor del Partido Acción Nacional en Ahome, Alfonso Pinto Galicia, está bajo una campaña sucia en su contra. No faltó quien socializara la información de que Pinto Galicia había pasado a Morena, lo que más de uno lo creyó por las posiciones allegadas a ellos y los del Partido del Trabajo.

El amor que le nació por ellos levantó comentarios adversos a su persona, incluso los del propio presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, que censuró su actitud de entreguismo a la actual administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman que se ha distinguido por el escándalo.

No hubiera causado extrañeza esto último si no hubiera sido por el cambio de conducta que mostró de manera abrupta. Por ejemplo, en la licitación de las ambulancias fue uno de los más críticos, pero de un día para otro la avaló. Ahora se enfrenta a lo que él mismo llama “fuego amigo”. Esto también le sirvió para voltear la tortilla: en lugar de esperar el llamado de atención de su líder ahora él le va a pedir que investigue quién lo está atacando desde el interior del albiazul.



Sin remedio. Como muchos ven que los regidores no tienen remedio, que al final asumen una actitud sumisa al alcalde en turno, hay quienes ven con agrado la propuesta del diputado local perredista Édgar González de que sean electos en forma individual y no en la misma planilla. Quizás con la nueva forma sí sean un real contrapeso del alcalde que, como en el caso de Ahome, quiere hacer lo que le viene en gana sin que los regidores se atrevan a llamarle aunque sea la atención. Se creen intocables porque los regidores juegan el papel de “paleros y tapaderas”.

Si los del PRI y PAN fueron lo mismo, los del PT y Morena, los que ahora están en Cabildo, no les perdieron la pisada. Resultaron ser la misma cosa. Por eso, los diputados locales de las diferentes fracciones parlamentarias están haciendo propuestas de iniciativas de ley para dignificar los cabildos. Es sintomático que los legisladores centren la atención en la forma de elección de los regidores, así como en la del síndico procurador.



Sorpresa. En su mayoría, los productores rechazaron ayer a la excomisariada del ejido Jiquilpan, Gloria Valdez, para tesorera del Módulo de Riego Santa Rosa. Prefirieron a Mariana Baca Martínez que le ganó con una diferencia de 46 votos. Es precisamente la diferencia en la que los seguidores de Valdez quisieron aprovechar para tratar de enredar la piola, pero no lo lograron porque si bien es cierto son pocos los votos con los que ganó Baca Martínez, pero los suficientes para el triunfo.

Con un voto se gana o se pierde. Al final, a Gloria Valdez y su gente no les quedó de otra que aceptar el resultado adverso. No fueron pocos los sorprendidos por la votación porque daban por hecho que la exlíder del ejido Jiquilpan iba a ganar. Pues ya se vio que no.



Sin distracción. Como debe de ser, el presidente del Patronato Pro Educación en Ahome, Sebastián Gil Hernández, no se quedó paralizado tras que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman decidiera retirarles el apoyo para la captación de los recursos para esa organización civil vía el cobro del impuesto predial urbano. Se habla que están ciertos de que no se van a poner al tú por tú con un alcalde “cerrado”. Algunos avalan la postura del Patronato en la lógica que cuando menos piensen éste y quienes le calientan la cabeza ya van para afuera.



Ceviche. Algunos ya andan alborotados porque hay versiones que el gobernador Quirino Ordaz va a visitar El Carrizo para cumplir su palabra de campaña: comerse un ceviche en la casa ejidal de la Josefa Ortiz de Domínguez con los que se junten. Es una preguntadera por la fecha, que puede ser en esta misma semana.