Refrendo. Ávido del golpe mediático para reanimar a las bases, el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, se ufana cuando alguna personalidad refrenda su militancia. A la lista de los anotados en el tricolor se sumó el senador Mario Zamora Gastélum, acto que se difundió con “bombo y platillo” por Valdés Palazuelos y ni se diga de los activistas del grupo de las m arrobadas. Zamora Gastélum es de los considerados “priistas puros”, aunque hubo momentos en que esa etiqueta se tambaleó cuando los candidatos priistas no fueron de su agrado. Sí, eran los identificados como malovistas. Los priistas de base comentan que hay muchos que gritan a los cuatro vientos su fe priista, pero cuando no les toca la rebanada del pastel patean el pesebre. Ejemplos abundan, pero cuando menos en el refrendo de la militancia priista ya se sabe más o menos con quien se cuenta o no formalmente en el PRI.



Irreconciliables. La coordinadora de los diputados locales morenistas en Sinaloa, Graciela Domínguez, ni viendo atina de lo que pasa en Ahome. En los últimos días le ha dado por tratar que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman y la síndica procuradora Angelina Valenzuela lleguen a un entendimiento tras el enfrentamiento que política y legalmente tienen desde que ganaron la elección. Su llamado parece ser que es demasiado tarde.

El pleito se va hasta el nocaut porque el enfrentamiento del alcalde y la síndica procuradora rebasó el límite del terreno institucional al personal. Al final, las consecuencias serán para Morena y el Partido del Trabajo, quienes, calculan algunos, van a ser los que van a pagar los platos rotos en las próximas elecciones. Además, estos partidos pagarán por los escándalos que protagoniza el alcalde un día sí y el otro también. Así, a los ahomenses les queda claro que los únicos que pueden poner remedio al caso Ahome son los diputados locales. Aquí sí dicen algunos que no sería demasiado tarde.



Regateo. El discurso de interesados en apoyar al deporte se le hizo añicos a la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. La prueba de su desinterés es que no le han dando el apoyo financiero al Centro de Alto Rendimiento. No se sabe los motivos por los que ya no les entregaron los recursos, pero a lo que los deportistas les hace ruido es que no se sabe a dónde fue a parar ese dinero. Parecido con lo que ocurrió con el Patronato Pro Educación es mera coincidencia.



Permiso permanente. Por cierto, a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, le está causando más daño que bien el viaje que hizo a Italia a participar en el Encuentro Internacional de Gobiernos Locales, Estatales y Organizaciones Sociales.

Todos los días tiene que salir ella desde donde anda y sus funcionarios aquí a responder a sus detractores. Ahora tuvieron que salir a aclarar que las dos “trabajadoras” del Ayuntamiento que andan con ella pidieron permiso sin goce de sueldo, por lo que los gastos del viaje los pagan de su bolsa. Pero les salió peor porque salió a relucir los privilegios que algunos tienen en la comuna.

¿Cómo es posible que dos simples “trabajadoras” se le peguen a la alcaldesa para ir con ella a Italia? Además, el síndico procurador Luis Alberto Lugo Gaxiola salió con que la alcaldesa sí tiene permiso del Cabildo para salir al extranjero. Es el que solicitó y los regidores se lo autorizaron para salir cuando le diera la gana y a dónde quisiera ir en la sesión del 21 de noviembre de 2018. Y para que más les guste a los fortenses, lo puede hacer desde ese día hasta el 31 de octubre de 2021. Si la solicitud de la alcaldesa fue un exceso, ahora no le está a la regidora del PAS, Rosa María Cañedo, que cuestione que Ramos no haya pedido permiso para salir al extranjero si ella le aprobó el permiso permanente de tres años. Ni a quién irle.