Descobijada. Los ahomenses y fortenses quedaron helados al darse cuenta de la calidad de diputados locales que tienen en el Congreso del Estado. Fue cuestión de que la legisladora Roxana Rubio, hija del exalcalde de El Fuerte Eleazar Rubio Ayala, pidiera se investigara el tráfico de influencias en los gobiernos municipales de Ahome, Culiacán y Mazatlán, para que brotara lo negro en uno de los poderes de Sinaloa. Y es que el diputado local de Ahome, Juan Ramón Torres, le echó en cara los señalamientos de la presunta corrupción en que incurrió su padre cuando gobernó el alteño municipio.

Lo pesado y escandaloso para la legisladora fue cuando se le señaló de ofrecerle 300 mil pesos al diputado morenista Florentino Vizcarra para que votara a favor el presupuesto 2019. Por los hechos denunciados en tribuna, este agarró el dinero y luego lo regresó. La diputada quedó golpeada, pero los diputados morenistas también salieron con moretes.

¿Por qué si eso fue en diciembre los diputados morenistas lo denuncian hasta ahora? ¿Si los diputados opositores no tocan al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman; al de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y el de Mazatlán, Guillermo Benítez, los morenistas se hubieran quedado callados? Igualito el pinto como el colorado.



Los lujos. Más tardó en hablar de que encabezaría un gobierno austero, humilde, cuestionando a los del pasado por la opulencia en que incurrieron, que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, tropezarse con sus propias palabras. Ayer salió a relucir que él y su secretario Juan Fierro ya tienen a su disposición cada quien una camioneta del año, de esas Crew Cab 4x4, para realizar su “trabajo”. El gasto fue nada menos y nada más que de un millón 283 mil pesos. ¿Que no decían que no iban a comprar camionetas nuevas como los del pasado? Por eso algunos ahomenses volvieron a sacar el dicho aquel de que cae más luego un hablador que un cojo.

Adquisición de camionetas nuevecitas, los viajes, los funcionarios municipales proveedores de la comuna, licitaciones bajo la sospecha de la corrupción, etc., hablan de lo que es la cuarta transformación en Ahome.



El estigma. Por más que se defiendan, los regidores de Ahome ya tienen el estigma entre los ahomenses de ser tapaderas y marionetas del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Por eso, les caló los señalamientos en ese sentido que les hizo el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel. Algunos tuvieron argumentos, como el regidor priista Raúl Cota Murrillo, pero el que de plano no da una es el regidor panista Alfonso Pinto con una defensa que da pena ajena.

En realidad, Pinto no se va a recuperar hasta que dé una explicación de por qué si primero criticó la licitación de las ambulancias y a los días las avaló. Y de los regidores petistas, encabezados por Raymundo Simons, y morenistas no se puede esperar nada más que halagos hacia el alcalde. ¿O quién de los regidores ha tomado la palabra en Cabildo para cuestionar directamente al alcalde? Casos sobran para hacerlo. ¿Quién le dijo en la pasada sesión que estaba mal en sostener a los funcionarios proveedores de la comuna? Luego se la quitan con que están actuando apegados a derecho.



Prevención. En grande se llevó a cabo el acto de formación de los comités de vigilancia en el Conalep de los planteles de la zona norte. Por lo que se ve, esta acción no fue tomada a la ligera al grado de estar presentes el secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública en Sinaloa, Renato Ocampo Alcántar, y el director general de la institución educativa, Melchor Angulo Castro, quienes estamparon sus rúbricas en el convenio de colaboración. De hecho, dicen que esto levantó el ánimo de los estudiantes y causó buena impresión entre los padres de familia.