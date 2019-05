En la mira. Las miradas de los ahomenses se centraron en el diputado local morenista ahomense Jesús Palestino Carrera tras salir a relucir las revelaciones de que algunos legisladores recibieron dinero para votar a favor del presupuesto 2019, como ya lo aceptó su compañero de bancada Florentino Vizcarra de tomar 300 mil pesos que le ofreció y le dio la diputada panista Roxana Rubio. Y es que tras la votación, el 31 de diciembre pasado, sobre Palestino Carrera y otros legisladores morenistas que votaron a favor del presupuesto presentado por el gobernador, se vinieron señalamientos de “maiceo”, lo que ya tomó más color con lo que ocurrió en la sesión del Congreso del pasado martes. En aquel entonces, Palestino Carrera negó esta condición por su voto, lo cual lo sigue haciendo ahora que salió a relucir que a diputados de su fracción le untaron la mano. Cierto o no, la percepción ya está bien definida entre los ahomenses.



Conveniencia. La postura de la diputada local priista Gloria Himelda Félix en salir en defensa de la diputada local panista Roxana Rubio tras ser señalada de sobornar al diputado morenista Florentino Vizcarra para votar a favor del presupuesto 2019 afianza la hipótesis de la alianza de los priistas y panistas para sacar adelante ese proyecto. Rubio sería la punta de lanza de los priistas para conseguir los votos de los morenistas a base de cañonazos de billetes. Y es que cuando los diputados morenistas le tundieron a Rubio, Félix los acusó de violencia política en contra de la legisladora pluri fortense. Algunos le encontraron sentido a esa defensa. No la podían dejar sola si les sirvió en diciembre para el tema del presupuesto.



En las mismas. No se esperaba otra cosa de los regidores ahomenses más que avalaran la compra de camionetas nuevas para el alcalde Guillermo “Billy” Chapman y su secretario Juan Fierro cuando vastos sectores de la sociedad consideran que estos cayeron en la tentación de la opulencia en momentos en que hay otras necesidades más urgentes. ¿Y el cambio que tanto cacaraquean? Para acabarla de amolar, el primero que puso el pecho en defensa de estos es el regidor panista Alfonso Pinto. De la regidora Ariana Castro ni se extraña porque sólo actúa por consigna de los suyos. Pero estos también avalaron en el Comité de Adquisiciones la compra de otras camionetas, una de ellas para el Cabildo. Y luego se enojan porque los critican.



Enchilado. El director general de Obras y Servicios Públicas, Carlos Julio Fierro, perdió los estribos frente a docentes, directivos y padres de familia de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, del ejido Mochis. Y es que solicitaron su presencia para que revisara las obras que se realizan en esta escuela, donde se rehabilitan dos aulas y se construyen otras dos, no hizo más que pelearse con una madre de familia, con quien se hizo de palabras, así como con un ingeniero civil externo que acudió invitado por los padres de familia para revisar la obra. Luego de la discusión, al ver que llegaron los medios de comunicación, no le quedó de otra más que retirarse “enchilado de coraje” porque lo que él decía, los padres lo desmentían.



La firma. Aunque sin lugar a dudas es algo incómodo para ella por ser sentada en el banquillo de los acusados, la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, libró la audiencia de ayer porque el juez tercero civil desechó su confesional por un error técnico del abogado del periodista Ramiro Cázarez que la contrademandó por daño moral. Y es que la solicitud de la confesional de ella no la firmó el abogado. Tanto brinco para nada. Sobre la diligencia, Ibarra Ceceña no quiso tocar el tema. Algunos dicen que hizo bien para no enredarse más en ese pendiente legal que trae.