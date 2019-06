“Enredados”. No cabe duda que quien mostró ayer su poder político en la asamblea de las Redes Sociales Progresistas es el mochitense Gerardo Vargas Landeros, tanto que en el evento donde 3 mil 790 delegados dieron su respaldo en la asamblea estatal, validada por el Instituto Nacional Electoral en Culiacán, Fuerza Trébol convocó al mayor número de delegados. Incluso al momento de las presentaciones fue quien se llevó el aplauso más fuerte y de pie.

Previamente al inicio del evento estuvo más de dos horas afuera del salón recibiendo y saludando a los delegados y atendiendo a los reporteros. Ahí confirmó su militancia en las RSP y su salida del Partido Revolucionario Institucional. Para nadie fue sorpresa que dijera que desde hace mucho ya no formaba parte del PRI, donde ya no fue tomado en cuenta para ninguna candidatura o dirigencia partidista, a pesar de sus 40 años de militancia.



Reunión. Al término de la asamblea, los dirigentes nacionales de las RSP y Gerardo Vargas Landeros comieron con Elba Esther Gordillo, en el restaurante de un hotel del sector Tres Ríos, en la capital sinaloense, donde presentaron el informe con el resultado de la sexta asamblea, en donde se logró una histórica afiliación. Por más que los líderes del movimiento han intentado desvincularlo con Gordillo, se sabe que es ella quien está detrás. Y ayer se comprobó. En esa reunión de acordó quién será el dirigente estatal del instituto político, una vez que obtengan el registro del INE. Por cierto, junto con Vargas Landeros se sumaron personajes muy identificados con él y que fueron funcionarios en la administración de Mario López Valdez: Raúl Alfredo Pérez Miranda, Bernardo Cárdenas Soto, Genaro García Castro, Gerardo Hervás Quindos, David Murillo Tamayo, Juan Carlos Suárez Guzmán, Judith Luna Castro y María Elena Murillo Rojo. Ahí nomás para empezar.



De protestas. El gobernador Quirino Ordaz Coppel acudió al municipio de Ahome a festejar el Día de la Marina en Topolobampo, pero se las vio negras por unos minutos. Y es que miembros del llamado colectivo Aquí No no lo dejaban ni a sol ni a sombra, ahora sí que ni en tierra ni en mar, para que los atendiera durante el evento. Finalmente el mandatario sinaloense fue muy claro: la construcción de la planta de fertilizantes es una realidad porque cuenta con los permisos ambientales y dará empleo. Con eso que el arquitecto Gerardo Peña Avilés dijo la semana pasada que si se hacía la planta de amoniaco se daba un tiro, una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta planta junto con otras dos cubrirá la demanda de fertilizantes en el país, dicen que anda superapurado hablando con los ejidatarios que interpusieron demanda para que no cesen en sus protestas -además de ofender a la prensa-, porque si no se hace lo qué él dice, su palabra quedará entredicho.



Soledad. Por cierto dicen que después de que toda la comitiva del gobernador Quirino Ordaz se paseó en el barco insignia y tiraron la ofrenda en honor a los marinos caídos en cumplimiento de su deber, todos se bajaron del buque, pero el que no lo hizo ni se juntó con las autoridades navales ni el gobernador fue el alcalde de Ahome, Billy Chapman. De repente lo fueron a buscar y estaba solo en el último rincón del barco. ¿Por qué sería?



Prietito en el arroz. Después de los señalamientos de que tres funcionarios son proveedores del Ayuntamiento de Ahome, ahora le sale a relucir al alcalde Billy Chapman que el director de Inspección y Normatividad, Marco Vinicio Contreras Bringas, tiene abierta una carpeta de investigación en la Vicefiscalía por falsificación de documentos por el pleito de una bodega. Si bien es cierto el documento que filtraron a los medios de comunicación es una orden de presentación firmada por el agente del ministerio público del fuero común Carlos Antonio Acuña Ibarra en mayo del 2018, ahora sí que “la quemazón” nadie se las quita.